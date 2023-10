Strage di Mestre. La smentita del pm:: "Non c’erano inchieste sullo stato del ponte"

MESTRE (Venezia)

"Stiamo cercando di verificare se esiste veramente un fascicolo datato un anno fa sui problemi statici del cavalcavia Vempa, ma né io né i miei collaboratori abbiamo ricordo di ciò". Il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, cerca di fare chiarezza sulle notizie dei giorni scorsi che riferivamo di un fascicolo "esplorativo" sulle magagne dei cavalcavia di Mestre nel quale si parlava di presunte "fessurazioni" e relativi pericoli riguardanti proprio quello dal quale la sera del 3 ottobre è precipitato il bus di turisti che ha fatto 20 morti stranieri oltre all’autista, Alberto Rizzotto. "E comunque – dice ancora Cherchi – se in quel fascicolo non fossero stati riscontrati delitti, sarebbe stato archiviato". Di certo ora la procura sta conducendo le indagini ’vere’ sulla tragedia e sta cercando di ricostruire momento per momento la dinamica di quella sciagurata sera.

L’autopsia sull’autista è terminata. "L’esito – spiega il capo degli inquirenti – lo avremo tra una decina di giorni. Ci vuole tempo e attendiamo la relazione finale. Non ci servono informazioni spezzettate che poi vengono smentite". Quel che è accaduto all’autista può spiegare i fatti chiarendo che cosa abbia causato l’arresto cardiaco del quarantenne conducente. I magistrati hanno chiesto ai medici patavini che l’hanno eseguita tutta una serie di accertamenti di natura istologica e tossicologica – per una eventuale assunzione di alcol o droghe o farmaci – che potrebbero dare una risposta al netto di eventuali cardiopatie presenti nell’uomo. Quel che sembra ormai certo è che il bus ha strisciato sul guardrail con la fiancata destra mentre la sinistra non presenta alcun segno e quindi non c’è stata alcuna collisione con altri mezzi. "Stiamo sentendo i testimoni a mano a mano che sono nella condizione di essere sentiti non solo per il loro stato fisico ma soprattutto per quello psicologico – dice Cherchi –: sono persone che hanno subito un trauma e che hanno perso parenti. Le testimonianze quando saranno complete diventeranno una sorta di ‘unicum’ per lavorare su certezze attraverso la messa assieme di tutti gli elementi concordanti, e quindi saranno affiancate dagli esiti delle perizie tecniche per avere un quadro d’insieme".

Per il momento in mano agli investigatori ci sono i dati del Comune mentre si attendono – forse entro oggi – le relazioni definitive della polizia locale e dei vigili del fuoco intervenuti al momento della tragedia perché si possano disporre le varie perizie – sul mezzo, sul guardrail – e scegliere i tecnici a cui affidarle. La polizia postale deve invece consegnare i rilievi sulle due sim dell’autista. Un lavoro certosino, ma i cui tempi rischiano di non essere rapidi. E lo stesso capo della procura non vuole prendere decisioni avventate. Nel frattempo le condizioni dei 14 feriti ancora nei nosocomi veneti sembrano migliorare; adesso nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati in otto, fra cui un minore, tre dei quali presentano ancora una situazione critica che preoccupa i sanitari, mentre una donna ucraina di 29 anni è stata dichiarata fuori pericolo di vita. Ieri finalmente le salme di quattro vittime – la famiglia rumena – hanno lasciato su un unico furgone l’obitorio dell’ospedale di Mestre per il mesto rientro in patria. Stamani, in aereo, partiranno quelle di nove ucraini.