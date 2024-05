Strage di giovani in auto. Due scontri, quattro morti. Addio alla star tv del reality

VILLA LITERNO (Caserta)

Ha vissuto la popolarità dopo avere partecipato al docu-reality di Rai2 ’Il collegio’, ora lascia solo tanto dolore in chi l’ha conosciuto e apprezzato anche per la storia di vita che aveva alle spalle. Dimitri Tammaro Iannone, che avrebbe compiuto 25 anni l’8 giugno, è una delle tre vittime di un incidente stradale avvenuto nella notte fra sabato e domenica sul collegamento fra Giugliano e Villa Literno, nel Casertano; la macchina sulla quale viaggiava si è schiantata frontalmente con quella di due coniugi cinquantenni di Casapesenna. Assieme a Dimitri sono morti Robert Badica, 23 anni, di origine rumena, e Filomena Del Piano, 19, di Aversa; gravissimo il quarto giovane, un ventunenne, come sono in condizioni critiche i componenti dell’altra coppia. I quattro amici tornavano da una serata di festa.

Tammaro Iannone era nato in Ucraina in una situazione molto degradata; a cinque anni era giunto in Italia, adottato da una coppia campana con la quale è cresciuto e ha potuto studiare; a 17 anni la sua avvenenza, la sua simpatia e generosità aveva convinto i genitori adottivi a iscriverlo ai provini del ’Collegio’; è così entrato nella prima stagione, iniziata il 2 gennaio 2017.

Dimitri è stato espulso il 16 gennaio nella terza puntata: aveva preso le parti di una concorrente che secondo lui veniva maltrattata. Il ’preside’ non volle sentire ragioni e la sua avventura ebbe termine. Ma uno dei docenti del docu-reality, lo scrittore Andrea Maggi – noto anche per la sua partecipazione a ’Splendida cornice’ -, ha postato un messaggio su Instagram pieno di elogi per il ragazzo: "Eravate delle pesti, ma la sera del falò qualcosa cambiò. Ricordi quando Veronica lesse la sua poesia? Il suo smarrimento di fronte a un mondo che le sembrava troppo duro, troppo complicato? Al termine scoppiò a piangere e tu la guardasti con uno sguardo carico di compassione. Non credere che non l’avessi notato… So che ascoltasti quelle parole e che ti colpirono, perché poi ti avvicinasti a Veronica e la stringesti in un abbraccio. Andavi in profondità, eri una persona di cuore". Dopo ’Il collegio’ il ragazzo si era dato allo studio e al lavoro, frequentava poco i social, ma dopo la sua tragica fine i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia sono stati numerosi.

Nella stessa notte e nella stessa provincia un ventenne è morto finendo con l’auto in una scarpata. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha chiesto che venga approvata al più presto la nuova legge sulla sicurezza stradale.