Strage di Fidene, ergastolo per Claudio Campiti: uccise 4 donne a una riunione di condominio

Roma, 16 aprile 2025 - Claudio Campiti, l'uomo che uccise 4 donne a una riunione di condominio a Fidene, Roma, è stato condannato all'ergastolo. La strage di Fidene avvenne nel dicembre del 2022. Lo hanno deciso i giudici della prima Corte d'Assise della Capitale.

Per l'imputato, che era presente nell'aula bunker di Rebibbia, è stata chiesta la pena accessoria di due anni e mezzo di isolamento diurno. Secondo l'accusa avrebbe agito con premeditazione.

Campiti, con un arma presa dal poligono di tiro che frequentava, durante una riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Gilberto l'11 dicembre 2022 uccise Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis.

Nel processo risultava imputato anche l'allora presidente della sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma, Bruno Ardovini, condannato a 3 anni di carcere con pena sospesa, e l'ex dipendente addetto al locale dell'armeria del poligono di tiro di Tor di Quinto (dove Campiti prese l'arma utilizzata poi per compiere la strage), Giovanni Maturo, che è stato assolto.

La Corte di Assise di Roma ha invece escluso come responsabili civili i ministeri dell'Interno e della Difesa e l'Unione italiana tiro a segno in riferimento alla custodia dell'arma utilizzata dal killer. Decisione però che ha sconcertato Silvio Paganini, sopravvissuto alla strage: "Il fatto che il ministero dell'Interno e della Difesa non siano stati riconosciuti come responsabili civili mi lascia sgomento, non era quello che ci aspettavamo. Mi sento tradito dalle istituzioni".