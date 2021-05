Roma, 23 maggio 2021 - "La mafia esiste ancora, non è stata sconfitta. È necessario tenere sempre attenzione alta e vigile da parte dello Stato". Sergio Mattarella interviene dall'aula bunker di Palermo, nel giorno del 29esimo anniversario della strage di Capaci. "Nessuna zona grigia - è il monito del Capo dello Stato -, nessuna omertà né tacita connivenza: o si sta contro la mafia o si è complici dei mafiosi. Non vi sono alternative". "La credibilità della magistratura e la capacita di riscuotere fiducia è imprenscindibile per lo svolgimento della vita della Repubblica - ha aggiunto Mattarella - : gli strumenti non mancano, si prosegua a fare luce su ombre e sospetti: si affrontino in maniera decisiva i progetti di riforma". Il capo dello Stato si è poi recato alla caserma della polizia di Stato Pietro Lungaro per la deposizione di una corona di alloro alla lapide che ricorda i caduti degli attentati di Capaci e via D'Amelio, posta all'interno dell'Ufficio Scorte.

Sono partite, invece, questa mattina al porto di Palermo le iniziative in ricordo delle vittime della stragi di mafia del '92: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina. Ogni anno le delegazioni delle scuole di tutta la Sicilia hanno atteso l'attracco della Nave della Legalità, che quest'anno non è salpata a causa dell'emergenza Covid. Intorno alle 8.10, si è svolta comunque una prima commemorazione con il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e la presidente della Fondazione Falcone, Maria Falcone.

Intanto, il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, accompagnata dal Capo della Polizia Lamberto Giannini, ha deposto una corona d'alloro alla Stele commemorativa di Capaci, sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. "Il metodo di Giovanni Falcone era quello di creare una una rete tra organismi investigativi come al tempo del terrorismo", ha spiegato Lamorgese. "Quel metodo - ha detto - è stato un punto di forza di un metodo che era cominciato con Rocco Chinnici ed era proseguito con Antonino Caponnetto: in sostanza, indagini mirate e collegate". E le istituzioni sono intervenute dall'aula bunker dell'Ucciardone. "Il lavoro di Falcone fu straordinario - ha dichiarato il ministro della Giustizia, Marta Cartabia -: andare alla ricerca della forza economica della mafia lo portò a sviluppare la consapevolezza che occorreva lavorare a livello internazionale. Quando venne al ministero nel '91 iniziò la fase di cooperazione internazionale, fu un periodo breve ma fecondissimo. A livello europeo, fu Falcone il primo a intuire che occorreva una protezione penale degli interessi finanziari. Tra qualche settimana prenderà avvio la Procura europea, una istituzione dell'Ue, anche qui troviamo un lascito di Falcone".

"L'Italia intera rischiava di sprofondare nella voragine aperta dalla strage di Capaci. Ma l'esempio di Giovanni Falcone ha determinato la reazione degli italiani, l'azione di magistrati e delle forze dell'ordine - è il ricordo della presidente del Senato, Elisabetta Casellati -. In tutti questi anni Falcone è diventato sinonimo di giustizia e libertà dalle mafie. Non c'è generazione che non conosca il suo nome - ha aggiunto -, non c'è angolo del Paese dove la sua storia non abbia scosso le coscienze. Oggi, ancora più di ieri, la sua memoria ci deve spronare nell'azione di contrasto alle mafie".