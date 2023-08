Strage di Bologna Mattarella e La Russa: "La matrice è neofascista" Ma è polemica su Meloni

di Valerio

Baroncini

Due parole: matrice fascista. Chi le dice con fermezza (il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli esponenti del centrosinistra e i familiari delle vittime), chi le cita a sorpresa (il presidente del Senato Ignazio La Russa e il guardasigilli Carlo Nordio), chi non le pronuncia affatto (il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma anche membri del Governo come il viceministro Galeazzo Bignami). Il primo 2 agosto di un governo a trazione Fratelli d’Italia non è – 43 anni dopo la strage alla stazione centrale di Bologna, costata 85 morti e oltre 200 feriti, la peggiore della storia della Repubblica – il giorno della riconciliazione. Per la prima volta dal 2009, quando venne contestato l’allora ministro berlusconiano Sandro Bondi, tornano i fischi. Immediati all’evocazione di Nordio da parte di Paolo Bolognesi, il presidente dell’associazione che raccoglie i familiari delle vittime. È, invece, un giorno di distinguo importanti, soprattutto nel centrodestra e fra i meloniani.

D’altronde da giorni s’erano (ri)accese le polemiche sul riconoscimento della matrice neofascista dell’attentato, anche con l’aleggiare di una commissione d’inchiesta proposta da Fratelli d’Italia, non gradita ai parenti delle vittime. Mentre infatti a Bologna si muove il corteo da Palazzo d’Accursio fino al luogo dell’esplosione, a Roma l’aula della Camera approva la mozione di maggioranza in relazione alla strage, con 170 sì e 117 no. Passa anche la mozione delle opposizioni, nelle parti in cui il governo aveva espresso parere favorevole, con 289 sì e nessun contrario. Ma niente unanimità. Né concordia: "Dispiace davvero – dice Andrea De Maria del Pd, primo firmatario della mozione di opposizione – perché ci impedisce anche un’unità in Parlamento, che nella mozione del centrodestra non sia stato in alcun modo ricordato il carattere neofascista della strage, accertato dalla magistratura anche con sentenza definitiva: avete scavalcato a destra persino Ignazio La Russa".

Proprio La Russa, al termine di un messaggio sul 2 agosto, spiega che "va doverosamente ricordata la definitiva verità giudiziaria che ha attribuito alla matrice fascista, neofascista, la responsabilità di questa strage".

Parole inattese, soprattutto a destra. Parole però in linea con la nota del Quirinale (per Mattarella "la matrice neofascista della strage è stata accertata nei processi e sono venute alla luce coperture e ignobili depistaggi").

Per Giorgia Meloni "il 2 agosto 1980 il terrorismo ha sferrato all’Italia e al suo popolo uno dei suoi colpi più feroci". Parla di violenza, di "terribile esplosione", rivolge la sua vicinanza ai familiari, ricorda l’impegno del Governo per la desecretazione degli atti, ma di matrice fascissta no. Non parla. Come il suo viceministro Galeazzo Bignami, bolgnese e in piazza in mezzo alla gente comune: "Non abbiamo ancora una verità totale, al netto di ciò che le sentenze hanno appurato. Per questo non si può deflettere dalla ricerca di verità. Su tutto. Da avvocato, per deontologia, dico che le sentenze vanno rispettate, poi è ovvio che la difesa può trovare gli strumenti per arrivare a una revisione".

Più che sfumature. È, anzi, una distonia amplificata dalle parole di La Russa. Ergo? Opposizioni sulle barricate, l’associazione dei partigiani critica. Sarcastico il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: Non dice neofascista? "Speriamo lo pensi e lo aggiunga la prossima volta. Questo farebbe del bene".

Duro, a fine giornata, anche Bolognesi, in nome dei familiari: "Se in merito alla strage di Bologna non parli dei neofascisti che l’hanno fatta, allora può essere stato chiunque. Oggi tutti i processi hanno accertato la matrice neofascista, sarebbe meglio dirlo".

Prima gli strali erano stati diretti soprattutto a Nordio, attaccato per un discorso in parlamento a febbraio sul tema dei giudici popolari over 65 nelle Corti di assise, un cavillo che ha rischiato di far annullare il processo di appello a uno degli esecutori condannati in primo grado, Gilberto Cavallini, ma che poi è stato superato da una decisione della Cassazione e della Corte di appello, confermata dallo stesso Nordio in Ddl. A migliaia i bolognesi in corteo, in un ‘pellegrinaggio’ commovente. Fra loro anche Patrick Zaki: "Un dovere essere qui". Pochi minuti prima, in Comune, Piantedosi (che a Qn ha parlato di matrice chiara della strage) aveva detto alle vittime: "Lo Stato cammina con voi". E subito dopo si è messo in marcia.