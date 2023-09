Strage di Bologna. Confermato l’ergastolo per l’ex Nar Cavallini

Gilberto Cavallini (nella foto), l’ex terrorista dei Nar già condannato a otto ergastoli, anche per la Corte d’Assise d’Appello di Bologna è uno dei responsabili della strage del 2 agosto 1980, che fece 85 morti e oltre 200 feriti. Insieme agli ex Nar già condannati in via definitiva, Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini (l’ex Avanguardia nazionale Paolo Bellini è stato condannato solo in primo grado) Cavallini è responsabile dell’attentato più grave del Dopoguerra italiano. Un verdetto che arriva anche dopo un’estate di polemiche scatenate dalle frasi di Marcello De Angelis, cognato di Ciavardini ed ex responsabile della comunicazione istituzionale del Lazio, secondo il quale gli ex Nar non c’entrano con l’attentato. Una strage che fu politica e non vide coinvolti solo i Nar, ma anche gli altri gruppi di estrema destra dell’epoca, legati ai servizi segreti deviati e manovrati dai vertici della P2. Per i legali di parte civile, inoltre, la sentenza "sgretola" la pista palestinese.