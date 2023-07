Strage della discoteca, istituita la Giornata del divertimento sicuro

Via libera praticamente unanime con 144 voti favorevoli e 4 astenuti dall’Aula del Senato al ddl sull’istituzione della ’Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza’ per l’8 dicembre. Il ddl, che passa all’esame della Camera, è nato per commemorare le sei vittime decedute nella tragedia di Corinaldo nelle Marche, avvenuta l’8 dicembre 2018 nella discoteca ’Lanterna azzurra’, dove doveva esibirsi Sfera Ebbasta. Tra le misure previste: gli enti locali possono organizzare iniziative per i giovani, coinvolgendo le istituzioni scolastiche mentre i media pubblici son invitati a riservare appositi spazi della programmazione nazionale e regionale a tali temi.

I sette membri della banda dello spray in azione la notte della strage (uno è morto in un incidente stradale) sono stati condannati a pene tra i dieci anni e 5 mesi e i dodici anni e sei mesi. E resta aperto anche un terzo processo sulla strage di Corinaldo, in cui sono imputati i membri della commissione di vigilanza che autorizzò l’attività della Lanterna Azzurra.