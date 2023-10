Strage del cavalcavia. Autobus precipita sulla linea ferroviaria e prende fuoco: 21 morti

L’autobus – pieno di turisti e rifugiati stranieri, tra i quali ucraini, polacchi e tedeschi, che tornavano nel campeggio – ha sfondato il guardrail, precipitando per 15 metri dal cavalcavia della bretella che da Mestre porta a Marghera e all’A4, diventando subito una trappola metallica mortale per almeno ventuno passeggeri. Il prefetto di Venezia, Michele di Bari, in serata ha comunicato un bilancio provvisorio della tragedia: "Già accertati 21 morti, ma temiamo siano di più, 12 feriti e alcuni dispersi, tra i 4 e i 5". Più tardi si è appreso che tra i deceduti ci sono anche due bambini, mentre che, tra i feriti, 5 sono in gravi condizioni. Una piccola di 4 anni, in particolare, ricoverata a Padova, sarebbe in condizioni disperate. "Il bus era nuovo e ibrido - ha detto il prefetto – proveniva da Mestre ed era diretto a Marghera, si è appoggiato al guardrail di destra ed è precipitato. Quindi ha preso fuoco".

L’ipotesi dell’incendio precedente alla caduta del pullman sembra da escludere, ma sono in corso accertamenti. Pare che invece l’impatto coi cavi elettrici in prossimità della sottostante ferrovia abbia innescato l’incendio del mezzo (della società La Linea e noleggiato dal camping), che ha smesso di bruciare solo all’arrivo dei pompieri. Nell’area erano operativi centinaia di vigili del fuoco. Nel primo tratto in discesa e rettilineo il pullman ha sfondato il parapetto ed è caduto giù finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre, tra le fiamme. Per questo, sembra possibile che vi sia stato un malore da parte dell’autista. Alcune delle vittime recuperate sono state trovate carbonizzate, altri corpi sono stati estratti dai rottami del bus piegato su se stesso. L’ultimo cadavere tirato fuori dal mezzo, dopo due ore dallo schianto, è stato quello dell’autista.

La linea ferroviaria tra Venezia e Mestre è stata sospesa per ore. L’Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle grandi emergenze, mettendo in allerta tutti i pronto soccorso della zona con il richiamo del personale. Nelle prime fasi dei soccorsi una decina di superstiti sono stati trasferiti a Treviso e Padova. "Una scena apocalittica, non ci sono parole", ha scritto su Facebook il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che poi è arrivato nel luogo della strage. Sul luogo almeno 50 ambulanze. Dopo le 21,30 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco di Venezia per esprimere il cordoglio. "È appena caduto un autobus da un ponte, è appena caduto un autobus da un ponte, mamma mia, è un disastro guarda che roba", è la prima reazione di una donna che subito dopo l’incidente ha ripreso col suo telefonino le immagini di quanto avveniva. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime "il più profondo cordoglio per il grave incidente avvenuto a Mestre: il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Brugnaro e con il ministro Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia".