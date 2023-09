Strage di Brandizzo, primi testimoni in procura. Corteo con i familiari delle vittime a Vercelli

Vercelli, 4 settembre 2023 – In procura a Ivrea sarebbe in corso l'acquisizione di testimonianze nell'inchiesta sull'incidente ferroviario a Brandizzo che nella notte fra il 30 e il 31 agosto ha causato la morte di cinque operai. I magistrati starebbero ascoltando alcuni lavoratori. Non si è sa se si tratta di colleghi delle vittime o di dipendenti di Rfi.

I familiari delle vittime di Brandizzo al corteo di Vercelli (Ansa)

Corteo a Vercelli

E ci sono anche i familiari dei cinque operai morti travolti dal treno al corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil a Vercelli. Un corteo di duemila persone ma silenzioso perché, come recita lo slogan, "Non abbiamo più parole". Un unico urlo si è levato davanti alla Prefettura: "Basta" a cui è seguita la lettura dei nomi delle vittime. Riprese le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza".

"Giustizia, vogliamo solo giustizia", hanno detto i parenti di Michael Zanera delle cinque vittime. 'Ci vuole più sicurezza sul lavoro – hanno aggiunto – tante promesse ma poi non cambia mai nulla''.

"Basta ipocrisia, ognuno deve rispondere di quello che concretamente ha fatto – ha detto Maurizio Landini, prendendo parte alla manifestazione –. Serve rispetto per le 1.090 persone che hanno perso la vita sul lavoro nel 2022, oltre 500 sono già morti nei primi 6 mesi di quest'anno. Numeri che indicano una strage. Negli ultimi 20 anni i morti sono più di 20.000, la metà degli abitanti di Vercelli".