Strage di Bologna, la storica Ponzani: “Ora i conti col passato, il Paese deve sapere”

Roma, 3 agosto 2025 - “L’ultimo discorso di Paolo Bolognesi da Presidente del Comitato vittime della strage di Bologna può turbare solo chi ha difficoltà a fare i conti con la storia. Per l’Italia democratica che pretende di conoscere e capire, quelle parole sono il monito a esplorare fino in fondo i fatti collegandoli senza reticenze”, osserva Michela Ponzani, 47 anni, docente di Storia contemporanea a Roma Tor Vergata.

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini parla di “strage orrenda” che “i magistrati hanno definito di eversione neofascista”. Detto così, sembra quasi un parto nominalistico dei giudici, non la verità accertata in decenni di processi.

“È proprio il punto che Bolognesi ancora una volta paventa: l’incapacità della destra italiana di chiudere questo periodo buio del Paese con trasparenza e verità. C’è il fondato timore che alla fine cali una specie di velo e di silenzio, che le nuove generazioni non sappiano o non siano messe in condizione di capire”.

Le rassicurazioni di Piantedosi (un anno fa) e ora di Bernini che tutti i materiali della strage di Bologna saranno declassificati non bastano?

“Evidentemente no, se le promesse non vengono mantenute, se resta anche solo il sospetto che qualche atto documentale o elemento contestuale possa restare in ombra o venga nascosto agli storici. Servono fatti concreti e definitivi. Il Paese ha diritto di conoscere non solo le sentenze ma anche gli atti e ogni dettaglio costitutivo di quel periodo tragico”.

Gli anni in cui gli apparati deviati dello Stato e la loggia P2 organizzano il neofascismo italiano in funzione stragista. Non sappiamo già tutto?

“No. C’è una storia tutta da scrivere col rigore che merita”.

Qualcuno preferirebbe dimenticare e basta?

“I sospetti di Bolognesi vanno in questa direzione. La tenacia del Comitato Vittime autentica la qualità della denuncia”.

Il 2 agosto 1980 Giorgia Meloni aveva tre anni: perché non sottolinea la matrice “neofascista” della strage?

“Chissà, forse lo vorrebbe...Ma la sua storia politica viene dal Movimento sociale italiano. Ed è storicamente accertato che militanti di gruppi come Ordine Nuovo di Pino Rauti o Avanguardia Nazionale di Stefano delle Chiaie venivano dalla militanza missina. Per non parlare delle squadre di picchiatori capeggiati da Giorgio Almirante che il 16 marzo 1968 assaltarono la Facoltà di Lettere alla Sapienza. Ovviamente lei non ha nulla a che vedere con la strage di Bologna, e proprio per questo dovrebbe esprimere una chiara condanna della matrice neofascista”.

La ministra Bernini (Forza Italia) rinfaccia a Bolognesi proprio il collegamento esplicito.

“Vede? È sempre lo stesso nodo irrisolto. La mancata volontà della destra di riesaminare il proprio percorso. È un atteggiamento singolare, opposto a quello scelto dalla sinistra negli anni di piombo”.

Esistono punti di contatto?

“No, nella maniera più assoluta. Il Pci di Berlinguer si è sempre risolutamente schierato contro il terrorismo. Come tutta la sinistra sindacale e il mondo partigiano. Luciano Lama non potè parlare alla Sapienza. Antonello Trombadori scrisse parole di fuoco contro le armi nei cortei. Una posizione coeva ai fatti”.

Oggi?

“L’esatto contrario. Neppure a distanza di mezzo secolo, chi governa vuole misurarsi col passato. A parole, emerge l’ambizione di costruire una destra più moderata. In concreto, resistono tabù, chiusure e nostalgie. E una narrativa da underdog”.

Come se ne esce?

“Con le parole di verità del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La spietata strategia eversiva neofascista (...) mirava a colpire (...) la nostra stessa convivenza civile“. Questa è la traccia che la destra dovrebbe riconoscere e che gli storici hanno il dovere di trasmettere alla memoria del Paese”.