Ostia, 19 giugno 2021 - Un'attesa emozionata e carica di dolore ad Ostia dove sono celebrati i funerali dei fratelli Daniel e Davide Fusinato, i due bambini di 10 e 5 anni uccisi domenica scorsa ad Ardea mentre stavano giocando nel parchetto vicino a casa. A sparare colpi di pistola contro i bambini e contro un anziano, Salvatore Raineri, 74 anni, che era intervenuto dopo i primi spari è stato Andrea Pignani, un 35enne con problemi psichici che dopo la folle mattanza si era barricato in casa suicidandosi prima dell'irruzione delle forze speciali. Sul sagrato della chies ci sono tantissimi palloncini bianchi e azzurri.

Sul sagrato della chiesa di Ostia ci sono tantissimi palloncini bianchi e azzurri. "Ciao Daniel e David che i vostri cuori volino più in alto della follia di questo mondo", è lo striscione che gli amichetti della scuola calcio hanno affisso davanti alla parrocchia "Regina Pacis". La funzioneè elebrata da Monsignor Dario Gervasi, ausiliario per il settore sud di Roma. Nel piazzale antistante la parrocchia, è folto lo spiegamento delle forze dell'ordine e di vigilanza privata, attento che tutto si svolga in ordine.

Un lungo applauso ha accolto i feretri di Daniel e David in chiesa. Il silenzio rispettoso del dolore della famiglia è stato rotto dal pianto della mamma dei due bambini. I feretri, di colore bianco, sono arrivati su due carri funebri di colore chiaro.

Intanto la mamma del killer ha scritto una lettera ai gentiori dei due fratellini, resa nota dal Corriere della Sera: "Il gesto di mio figlio non può essere giustificato. Non mi dò pace nè ragione come voi". Emerge poi un altro particolare agghiacciante. Pignani ha spedito alla madre un sms che è arrivato dopo la sua morte in cui preannunciava il suicidio".

"E' una cosa senza senso, difficile da spiegare ai nostri figli. Siamo stravolti anche se non lo conoscevamo. Non si riesce a dare un senso a questo evento e non riusciamo a spiegarlo ai nostri figli. La società di calcio si è chiusa in lutto e ha ritirato la squadra dai tornei". Sono le parole di una signora, madre di un compagno della società Ac Ostia Mare dove giocavano Daniel e David, che oggi è a Ostia per l'ultimo saluto ai due piccoli.

