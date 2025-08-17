Strage a Ischia. Fa fuoco contro l’ex moglie. Tre morti nella sparatoria

di Nino FemianiISCHIA (Napoli)Un uomo spara contro l’ex moglie, il compagno di lei e l’ex suocera, poi rivolge l’arma contro sé stesso. Bilancio di questo tragico omicidio-suicidio: tre morti, un ferito grave. La quiete estiva di Forio d’Ischia, nella civettuola zona di Cuotto, diventa teatro di una tragedia che insanguina il clima festivo del Ferragosto e scuote la comunità dell’"isola verde". In una strada animata, tra un bar e un albergo a quattro stelle, un uomo, Antonio Luongo, napoletano di 69 anni estrae una pistola e fa fuoco ripetutamente. La sua missione è di uccidere l’ex moglie. Appena la vede spuntare, spara ma colpisce a morte la madre della sua ex, Zinoviya Knihnitska, donna di nazionalità ucraina di 63 anni, e il compagno della sua ex, Nunzio Russo Spena di 48 anni. L’agguato, avvenuto intorno alle 18:30, lascia senza fiato gli avventori del bar su via Provinciale Panza, scatenando attimi di panico tra decine di turisti. La ex moglie, Lyudmyla Velykgolova, 42 anni, bersaglio della sparatoria, tenta una fuga disperata, ma viene rincorsa e colpita dopo pochi metri nei pressi di un portoncino. Portata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno è in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche, è in pericolo di vita. Le due vittime, invece, restano sul selciato in una pozza di sangue, sotto gli occhi attoniti dei passanti. Le indagini dei carabinieri, subito accorsi sul posto (nella foto), seguono immediatamente la pista passionale: il movente sarebbe riconducibile a gelosia e rancori accumulati nel tempo, la donna ferita aveva infatti deciso di rifarsi una vita con un compagno più giovane e lasciare quello che è poi diventato il suo carnefice. Luongo, dopo essersi accanito contro il terzetto, che sembra uscisse da un bar o dal parco dell’albergo, non ha esitato a rivolgere la pistola contro se stesso e ha esploso un colpo alla testa. Soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza al Rizzoli, è deceduto durante il tragitto, aggravando il già drammatico bilancio della sparatoria. La dinamica lascia pochi dubbi: si tratta di un tentativo di femminicidio, l’ultimo di una lunga scia che non risparmia nemmeno le tranquille comunità insulari. Lyudmyla, da tempo residente a Ischia dove lavorava in un albergo, sarebbe stata oggetto di minacce da parte dell’ex marito, ossessionato dall’idea che lo avesse lasciato per intrecciare una relazione con Russo Spena molto più giovane di lui. Scene di gelosia si sarebbero ripetute nel tempo, fino all’epilogo di ieri. Il tragico copione si è consumato davanti a testimoni, alcuni dei quali hanno raccontato le fasi concitate dei fatti agli inquirenti. "Quell’uomo ha sparato - racconta un testimone che vive nei pressi della scena del delitto - tantissimi colpi. Ho udito quello che stava succedendo, sono uscito fuori dalla mia abitazione e l’ho visto con la pistola in mano, sembrava non volesse fermarsi. Dopo aver ucciso le prime due persone ha inseguito l’ex compagna fino all’ingresso di un’abitazione e le ha sparato". La pista passionale resta prevalente per gli investigatori, che cercano di chiarire se vi fossero segnalazioni pregresse di violenza o minacce e quale sia stato il percorso umano e psicologico che ha condotto alla follia omicida.