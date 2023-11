Storica guida alpina dispersa sui monti. Nel 1974 conquistò le cime della Patagonia

Proseguono da martedì sera senza sosta le ricerche di Mario Conti, disperso nei boschi della Valmalenco. Il 79enne è guida alpina dal 1969 nei Ragni di Lecco, il gruppo famoso nel panorama internazionale per le vie aperte dai suoi scalatori di punta sulle pareti più inaccessibili ed impervie del pianeta. Conti, ‘Mariolino’ per i tanti amici del mondo dell’alpinismo, oltre ad avere conquistato in cordata, nel 1974, la Ovest del Cerro Torre, in Patagonia, l’anno successivo scalò il Lhotse, sull’Himalaya e in seguito altre vette dal Perù all’Algeria. Le ricerche dell’uomo molto conosciuto come ‘il ragno della Grignetta’, sono scattate quando non è rientrato a casa, nella frazione Mossini di Sondrio. La moglie, guida alpina a sua volta, ha lanciato l’allarme. Ora in tanti sono con il fiato sospeso, sperando che ‘Mariolino’ possa essere trovato in vita.