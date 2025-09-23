Storia e memoria di Giancarlo Siani Nel cuore d’Italia, quarant’anni dopo

Roma, 23 settembre 2025 – C’è ancora una macchina per scrivere che è in grado di raccontare una storia. È una Olivetti M80, l’inchiostro vira(va) sul grigiastro. Grigie come le zone dove i confini diventano labili, dove la camorra comanda, ordina, dispone e spara. Quella macchina per scrivere è di Giancarlo Siani, ucciso quarant’anni fa in una sera d’inizio autunno (era il 23 settembre) praticamente a due passi da casa. Siani era di fatto un giornalista, anche se al tempo quelli come lui li chiamavano “abusivi“ e L’abusivo è il titolo del bel libro che Antonio Franchini scrisse su quegli anni, su quella Napoli che iniziava a omaggiare il suo dio terreno, Diego Armando Maradona, ma in cui i bossoli dei proiettili e il sangue era facile trovarli tra le strade della città. Franchini e Siani si erano incontrati per la prima volta a un’assemblea studentesca. Coetanei, entrambi con la passione più che il vezzo di fare i giornalisti. E Franchini, come scrisse poi nel suo libro, disse: “Questo è più bravo di me”. Nel frattempo lui sarebbe andato a cercare fortuna editoriale (e l’avrebbe trovata, con pieno successo) al Nord e da Milano avrebbe appreso che in quella serata di settembre era stata ritrovata la Mehari verde di Siani crivellata di colpi, con il corpo del giornalista verso il sedile del passeggero.

Ora l’Olivetti M80, con cui Siani aveva scritto 651 articoli, sarà portata in giro per l’Italia e arriverà fino alla Festa del Cinema di Roma (il prossimo 21 ottobre). Un destino simile aveva avuto la Mehari, qualche anno fa, quando finalmente venne dato alla memoria il tesserino di giornalista professionista a Giancarlo Siani. L’auto, con cui si muoveva da Torre Annunziata (aveva iniziato a fare il corrispondente del Mattino da lì) fino a Napoli (negli ultimi giorni era arrivato alla redazione centrale) e la macchina per scrivere: gli strumenti che gli sono serviti per raccontare e denunciare il potere criminale camorristico. A iniziare dalle mani sugli appalti del dopo terremoto.

Ma c’è una data precisa che lo condanna a morte: il 10 giugno 1985. Quel giorno uscì un suo articolo in cui ipotizzava che l’arresto del boss Valerio Gionta fosse stato reso possibile da una soffiata del clan Nuvoletta che voleva raggiungere una pace con l’altro clan, i Bardellino. Lo scorso giugno, a quarant’anni dall’uscita di quell’articolo, il fratello di Siani, Paolo, ha deciso di ripubblicarlo sui social, assieme a un foglio di appunti in cui si materializzavano i collegamenti che avevano portato poi Giancarlo a scrivere quel pezzo.

Un pezzo che gli sarebbe costato la vita. Per tre mesi il clan Nuvoletta, alleato con i corleonesi di Totò Riina, pianificò l’uccisione del giornalista. Che doveva avvenire lontano da Torre Annunziata, per depistare le indagini. E così sarà: quella sera di settembre Siani ha due biglietti in tasca, sono per il concerto di Vasco Rossi. A 26 anni c’è una vita davanti e sprazzi di una normalità che insegui, non per fuggire dalla realtà che ti riporta sempre e comunque ai morti ammazzati nelle guerre di camorra, agli affari sporchi in una Terra nemica, come dal titolo del libro di Pietro Perone (uscito lo scorso giugno per Edizioni San Paolo).

Ma Giancarlo quel concerto non lo vedrà mai. E c’è voluto anche tanto, parecchio tempo per ricordarlo adeguatamente. Il libro di Franchini è del 2001; Fortapàsc, il film di Marco Risi con Libero Di Rienzo che ben lo impersonifica sulla Mehari verde (quella vera) è del 2008 e arriva esattamente a nove anni di distanza dal cortometraggio Mehari.

Adesso Siani ha diverse scuole che portano il suo nome. E perfino tre murales: uno a Napoli (recentemente restaurato), nella via dove è nato e dove a pochi metri di distanza è stato ammazzato, uno a Giugliano (comune nel Napoletano) firmato da Jorit, in un luogo simbolico perché quella zona (ex Resit, ora bonificata) era gravemente inquinata, lo stesso writer ne ha realizzato un altro un anno fa a Casoria. E questa sera Toni Servillo, fresco di Coppa Volpi, leggerà alcuni articoli di Siani nel documentario Quaranta anni senza Giancarlo Siani che andrà in onda in prima serata su Raitre. C’è voluto del tempo, ma la forza delle sue parole scritte (e della denuncia) è riuscita a rendere doveroso il suo ricordo nella memoria condivisa di questo difficile Paese.