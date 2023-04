Stop agli eco-vandali I pm fanno sul serio "Sono un’associazione per delinquere"

Per la prima volta si ipotizza un reato associativo nei confronti degli attivisti di Ultima Generazione il movimento ambientalista che si è fatto notare negli ultimi anni per azioni eclatanti di protesta come blocchi stradali, incatenamenti – come quello nella Cappella degli Scrovegni a Padova dove sono custoditi gli affreschi di Giotto –, imbrattamenti di edifici e monumenti storici, vedesi la fontana della Barcaccia a Roma e Palazzo Vecchio a Firenze. A sollevare l’ipotesi di reato di associazione per delinquere è stata la Procura della Repubblica di Padova, dopo oltre due anni di indagini condotte dalla Digos della Questura su alcune azioni compiute e tentate nella città euganea, sventando anche un attacco più di carattere politico, alla sede locale della Lega.

Gli accertamenti della Digos sono iniziati nel 2020, quando comparvero su alcune vetrine di negozi del centro cittadino, appartenenti a grandi catene dell’abbigliamento, numerosi manifesti a firma di un altro collettivo ambientalista, Extinction Rebellion, in cui si criticavano gli investimenti sui "grandi affari distruttivi". Dall’esame della videosorveglianza pubblica e privata, gli agenti sono giunti a identificare un giovane, residente in città, nella cui abitazione venne eseguita una perquisizione. Il giovane è stato ritenuto "uno dei promotori ed organizzatori" del movimento ambientalista in città, che teneva riunioni in un parco a Padova.