Londra, 1 aprile 2020 - Ci sono una chitarra, una delle popstar più famose del mondo e un messaggio: "Salve a tutti miei amici italiani sono ancora libero dal virus, e come voi sto a casa per tenere la mia famiglia e i miei amici al sicuro". A parlare è Sting, storica voce e basso dei Police, che ha composto una canzone dedicata proprio al nostro Paese travolto dall'emergenza coronavirus.







Il video, diventato ben presto virale, è stato inviato dallo stesso cantante dall'Inghilterra al sindaco di Figline Incisa Valdarno, Giulia Mugnai. Nel paesino immerso nel verde in provincia di Firenze infatti la rockstar britannica ha una tenuta.



"Molti di voi sono separati da quelli che amano. Questa canzone parla di loro", prosegue il musicista nel breve video, nel quale parla anche di quanti hanno una "sedia vuota' apprecchiata per chi è lontano in questo momento difficile. "Mi manca il mio Paese preferito - aggiunge l'artista inglese - e mi manca la mia bella casa in Toscana".

© Riproduzione riservata