Gela, 26 settembre 2019 - Duro colpo contro la 'stidda' di Gela, quella che in passato fu la mafia perdente contro la Cosa Nostra di Riina, ora rinata e più operativa che mai. In manette capi, gregari e semplici affiliati della cosca dei Di Giacomo. La maxi operazione della Guardia di Finanza e della Polizia ha riguardato diverse province d'Italia, e ha portato a una settantina di arresti e sequestri per 35 milioni.

La cosca mafiosa di matrice stiddara, che negli ultimi anni è tornata a imperversare nella cittadina siciliana, appropriandosi di parte del territorio con la tipica violenza mafiosa, aveva un quartier generale anche a Brescia. Secondo gli investigatori, negli ultimi anni il clan avrebbe preso con la forza e le estorsioni il controllo su buona parte del territorio a nord, gestendo il traffico di droga, infiltrando l'economia legale con imprese di comodo e imponendo i prodotti delle proprie aziende ai commercianti.

La Stidda, pur mantenendo le modalità mafiose, nell'agire quotidiano è stata capace di una vera e propria metamorfosi evolutiva, sostituendo ai reati tradizionali nuovi business.

Le indagini inoltre hanno portato alla luce diverse spedizioni punitive compiute dagli 'stiddari' per estorsioni nei confronti di quei commercianti e quegli imprenditori che non volevano sottomettersi al volere del clan.

La lunga e complessa indagine denominata "LEONESSA", ha accertato l'operatività della cosca mafiosa di matrice stiddara nella sua versione settentrionale, che aveva a disposizione un esercito di cinquecento uomini armati pronti a scatenare una nuova guerra di mafia. "Cinquecento leoni", come si chiamavano tra di loro durante le telefonate intercettate, erano pronti ad entrare in azione al primo cenno dei capi.