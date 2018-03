New York, 14 marzo 2018 - Stephen Hawking, morto oggi all'età di 76 anni, era il più celebre scienziato del mondo, e nonostante la sclerosi laterale amiotrofica lo avesse costretto su una sedia a rotelle, non ha mai smesso di lavorare per svelare i misteri dell'universo. Membro più giovane nella storia della prestigiosa Royal Society e titolare della cattedra Lucasiana di matematica all'università di Cambridge, al brillante Hawking non sono mai mancati acume un certo senso dell'umorismo che contribuirono a renderlo un'icona del 21esimo secolo. Nel giorno della sua morte vogliamo ricordarlo riportando dieci delle sue frasi più memorabili per celebrare, oltre che un grande scienziato, anche un grande uomo in grado persino di scherzare sulla tragedia della sua malattia.

La teoria del tutto, il film su Stephen Hawking

SULL'ESISTENZA DELL'UNIVERSO - "Se riusciremo a trovare la risposta a questa domanda, decreteremo il trionfo definitivo della ragione umana: giacché allora conosceremmo la mente di Dio".

SULLA SUA MALATTIA - "Le mie aspettative sono state ridotte a zero quando avevo 21 anni. Da allora, tutto è un bonus. Ho vissuto cinque decadi in più di quanto predetto dai medici. Ho provato a fare buon uso del mio tempo. Poichè ogni giorno può essere l'ultimo, voglio sfruttarne ogni minuto".

SU DIO - "Non è necessario invocare l'intervento di Dio per accendere l'interruttore e far partire l'Universo".

SULLA CELEBRITA' - "Lo svantaggio della mia celebrità è che non posso andare da nessuna parte senza essere riconosciuto. Non serve a nulla indossare occhiali da sole e una parrucca. La sedia a rotelle mi tradisce".

SULLA PROSPETTIVA - "Ricordatevi di guardare le stelle e non i vostri piedi. Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare e in cui si può riuscire".

SULLA PERFEZIONE - "Senza imperfezione, voi e io non esisteremmo".

SUGLI ALIENI - "Se gli alieni un giorno venissero a farci visita, penso che il risultato sarebbe simile a quello che è successo quando Cristoforo Colombo è sbarcato in America, un risultato non molto positivo per gli indiani".

SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - "Le primitive forme di intelligenza artificiale che abbiamo già si sono dimostrate molto utili, ma penso che lo sviluppo di un'intelligenza artificiale completa potrebbe mettere fine alla razza umana".

SULLA MORTE - "Vivo con la prospettiva di una morte prematura da 49 anni, non ho paura della morte, ma non ho fretta di morire, ci sono tante cose che voglio fare prima".