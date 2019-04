Torino, 2 aprile 2019 - Maurizio Leo (foto sotto), lei aspettava da settimane di sapere chi ha ucciso suo figlio. Ora l’assassino ha confessato, come può finire il suo incubo?

«La vita di Stefano è stata portata via da un pazzo. Da uno che dice: era felice mentre io ero triste. Uno che avrebbe potuto ammazzare chiunque. Non c’è nessun sollievo in questo. Sono sconvolto. Sono arrabbiato. Sapeva che i carabinieri erano sulla pista giusta. Lo sapeva anche l’assassino, che si sentiva braccato. Volevo parlare di nuovo con i magistrati, sarei andato in procura nei prossimi giorni. Ieri ho camminato sul lungo Po dalla casa di mio figlio al punto esatto in cui un folle gli ha tagliato la gola. In mezzo a quelle persone venute a rendergli omaggio con i palloncini rossi. Commovente. E mi sono sentito veramente disperato».

Cinque settimane senza sapere, senza capire. Adesso è tutto incredibilmente chiaro.

«Volevo un nome. Una ragione. Non questa. Sono senza fiato. Che senso ha scoprire che un ragazzo di trent’anni ammazza un suo coetaneo senza neanche conoscerlo? Che è bastato uno sguardo? Non mi sento meglio. Mi sento malissimo e sto entrando dallo psicologo. Sapere che è stato un folle non aiuta me e dovrebbe impensierire tutti. I miei figli mi hanno detto tante volte in queste settimane: dai papà, andiamo a prendere chi ha ucciso Stefano. Ho spiegato loro che non era possibile. Il più piccolo, Alessandro, è quello che l’ha presa peggio. A scuola ha disegnato piangendo il ritratto di Stefano e tutta la classe per consolarlo si è messa a disegnare con lui».

Qual è l’ultimo ricordo di suo figlio?

«Una delle nostre sere, pochi giorni prima che succedesse. Eravamo in cucina e mi raccontava della vita, dei viaggi e della speranza. Era un ragazzo a posto, aveva studiato e girato il mondo. Era venuto a Torino e mi mandava le fotografie di questo angolo di città bellissimo che era diventato la sua casa. Mi parlava dei ciliegi in fiore in Giappone».

Era felice. Questo non andava giù a chi gli ha tagliato la gola.

«Attenti tutti. Non bisogna ridere, meglio andare in giro con il broncio. Siamo al cortocircuito. Ma non sentite l’enormità di questa cosa? Che posto è questo? Che scherzo ci stanno facendo? Non ho parole. Mio figlio è stato ucciso perché sorrideva. E il giorno dopo e quello dopo ancora il pazzo ne avrebbe ucciso un altro e poi un altro. Mi lasci essere banale: cosa devono fare gli italiani per non avere paura, per non sentirsi sempre una spada di Damocle sulla testa. Più che lavorare e pagare le tasse, io non lo so più cosa fare. Lo scorso weekend ho macinato 1.300 chilometri da Chiavari a Milano e poi Torino, Genova, di nuovo Chiavari dove ho una casa. Cosa devono chiedere ancora a un padre di famiglia? Stamattina è arrivata quella notizia pazzesca ma sono andato lo stesso in ufficio e ho portato i bambini a scuola….».

Sono arrivate persone da molto lontano per abbracciarla. Stefano era molto amato e lei non è solo.

«Solo il ricordo del suo sorriso mi fa andare avanti».