Stefano Argentino suicida in carcere dopo il femminicidio di Sara Campanella, ci sono 7 indagati

Roma, 9 agosto 2025 – Sette persone tra responsabili del carcere e specialisti sono indagate per la morte di Stefano Argentino, il 27enne di Noto, che si è suicidato lo scorso 6 agosto in carcere, a Messina. Il giovane era detenuto per il femminicidio della collega di università Sara Campanella, 22enne di Misilmeri uccisa il 31 marzo scorso a Messina. La procura di Messina ha notificato i sette avvisi di garanzia in vista dell'autopsia sul corpo del ragazzo che sarà effettuata dal medico legale Daniela Sapienza. Il 12 agosto il pm conferirà l'incarico al proprio consulente e gli indagati potranno nominare i propri tecnici che assisteranno agli esami autoptici, atti irripetibili.

In particolare la procura vuole accertare se ci siano responsabilità nella morte del ragazzo che aveva manifestato più volte la volontà di togliersi la vita e per questo era stato sottoposto ad un regime di sorveglianza particolare. Poi, 15 giorni prima della sua morte, era stato riammesso alla detenzione ordinaria, tanto che condivideva la cella con altri detenuti. Argentino si è impiccato in cella.

“Sette indagati è già presagio di plurime responsabilità, probabilmente fra loro correlate”, dice ad l'avvocato Giuseppe Cultrera, difensore di Argentino. “Al momento – prosegue – è troppo presto e si possono fare soltanto supposizioni, auspico soltanto che, almeno stavolta, le indagini siano approfondite e possano portare a risultati concreti. Stefano avrebbe dovuto essere rinchiuso in una Rems o in un Istituto a custodia attenuata: il suo stato mentale – venuto a galla anche dalle indagini degli inquirenti – non era compatibile con la custodia in carcere” conclude il legale.