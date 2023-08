Cutro, sei mesi dopo la strage. La croce, i turisti, i resti del relitto. "Non ho più fatto il bagno in mare"

Steccato di cutro (Crotone), 25 agosto 2023 – Via Zurigo, via Dublino, via Amsterdam, via Parigi. Poi, ovviamente, via Mar Mediterraneo. A Steccato di Cutro – dove nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, il mare in tempesta si portò via 94 migranti, di cui 35 bambini e adolescenti – è la stessa toponomastica a segnare il confine netto tra il sogno e la realtà. Centottanta persone su un caicco tra le onde, e una secca a ridosso della foce del fiume Tacina che si è rivelata la loro tomba. Cosa resta di quella tragedia oggi, sei mesi dopo, nel pieno dell’alta stagione turistica? Il caicco è ancora lì, o perlomeno ce n’è quel che rimane. Pezzi di legno dai colori un tempo allegri, rigonfi di salsedine e di chiodi arrugginiti e ritorti. Tutto attorno, sparsi tra i rovi, quel che resta delle vite senza nome che il mare si è portato via. Un jeans strappato e sporco di sangue, uno zaino dilaniato, un giubbotto con l’interno di lana. Una macchinina da corsa, rosso ferrari, che giace senza una ruota e senza il bambino che l’aveva portata con sé.

È qui? È qui? Un signore sulla sessantina ha parcheggiato e si è arrampicato oltre il dosso, fino alla spiaggia del naufragio, sfidando il caldo di mezzogiorno. È qui. C’è una misera croce di canne a ricordarlo. E davanti a lei un ragazzo e una ragazza hanno steso il loro telo e prendono il sole. “La vedevo ogni giorno in tv, e mi dicevo: è proprio la spiaggia dove vado al mare io. Così, dopo una settimana di vacanza, mi sono fatto coraggio e sono venuto a vedere”. Il ragazzo steso al sole è del posto. “Vengo qui da sempre – spiega –. Amo questo spicchio di spiaggia di fianco al fiume perché è isolato dai turisti, e ci si può venire col cane, perché nessuno si lamenta. O si può venire a pensare”. Il pensiero però, da qualche tempo è impossibile portarlo altrove. “Ho fatto il bagno, ma sentivo gli occhi addosso – confessa il ragazzo –. Questo mare è pieno di facce senza nome. Così sono uscito. Non si può fare il bagno in un cimitero”.

Vincenzo Luciano è il pescatore che per primo, quella notte di febbraio, si è ritrovato tutti quei bambini agonizzanti tra le onde. Sei mesi dopo ancora la voce gli si rompe, quando ci ripensa: “Era vivo – ripete a ogni intervista –. Il primo che ho trovato era vivo. Mi sono tuffato, l’ho portato a riva, respirava. Poi nel cofano della mia macchina è spirato”. È seduto al chiosco di suo figlio, a pochi metri dalla spiaggia del naufragio. “I turisti? Lo sanno, lo sanno. Ma per loro è stata una tragedia come un’altra. Hanno rispetto, ne parlano piano, ma poi sono venuti qui per le ferie, vogliono farsi il bagno”. E lui? “Io ci ho provato – confida –. Ho messo i piedi in acqua e mi sono tornati tutti quei bambini”. Poi la voce gli si rompe ancora. Il finale è scontato. Niente bagno per gli steccatesi. “Le persone che hanno casa a ridosso di quella spiaggia – confida un altro barista –, quest’anno non si sono viste. A febbraio sono venuti ad aprire le loro case per la protezione civile, i sommozzatori, i giornalisti. Hanno fatto il loro dovere. Ma questa estate non se la sono sentita di mettere l’anguria in fresco a riva e fare Ferragosto con gli amici, e hanno affittato altrove”. Tra stanotte e domani, alle 4.30 del mattino, i giornalisti della stampa locale verranno ad accendere 94 lumini: “A Cutro è naufragata l’umanità”, spiegano Bruno Palermo e Vincenzo Montalcini. Ed ecco perché non bisogna dimenticare. Poi c’è il turismo dell’orrore. Yacht, che ogni giorno spuntano all’orizzonte, si avvicinano a riva, scattano fotografie, fanno il bagno e ripartono. Marco, che fa il cameriere in un hotel della zona, giura di non averne visto uno scendere in spiaggia dopo il selfie e farsi il segno della croce.

Pomeriggio. Nel punto preciso del naufragio sono spuntati due ombrelloni. Uno è un abitante del luogo. "Veniamo qui da sempre – ragiona –, preferiamo questa spiaggia perché non arrivano i turisti. I naufraghi? Impossibile dimenticare quei poveracci. Fino a primavera era pieno di croci che le persone venivano a realizzare legando insieme i giunchi. Ora il mare si è ripreso pure quelle”. A soli cinquecento metri ci sono i lidi. I tormentoni dell’estate negli altoparlanti, le creme solari, i crocicchi di adolescenti. “Veniamo sempre qui, da anni – racconta una famiglia veneta –. Ci siamo chiesti se tornare quest’anno, poi ci siamo detti che cambiare spiaggia sarebbe stato solo un danno per la gente del luogo che, tra tutti, è l’unica che non ha colpe e che, anzi, ha fatto la propria parte. E siamo tornati”. Di nuovo alla foce, adesso è il tramonto. A un passo dal bagnasciuga c’è una coppia di anziani con un figlio in carrozzina. “Qui troverà spesso famiglie, ci faccia caso – spiega –. Veniamo qui per un po’ di privacy”. Questa è la spiaggia degli ultimi. Il mare lo ha capito, forse è per questo che ha scelto questo punto per il suo tragico approdo.