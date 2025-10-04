Statua di San Giovanni Paolo II imbrattata a Roma, Meloni: “Atto indegno”. Tajani: “Basta odio”

Roma, 4 ottobre 2025 – Il clima di odio che avvelena pure le piazze che chiedono la pace ha lasciato un segno anche sulla statua di San Giovanni Paolo II alla stazione Termini di Roma, imbrattata con la scritta “Fascista di m...” e l’immagine di una falce e martello, dopo il passaggio di alcuni manifestanti. L’episodio, stigmatizzato su X dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha ricevuto in poche ore centinaia di commenti tanto indignati quanto increduli. Non ci sono parole per condannare la profanazione della statua di San Giovanni Paolo II alla stazione Termini di Roma da parte di estremisti di sinistra in occasione dello sciopero e della manifestazione di questi giorni. Basta odio! Basta cattivi maestri!”. Scrive il vicepremier.

La statua di San Giovanni Paolo II imbrattata (foto X)

Sull’episodio è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni: “A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo 'fascista di m...' e disegnando una falce e martello. Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore. Un atto indegno commesso da persone obnubilate dall'ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti".

Lo striscione comparso in una manifestazione pro Gaza a Bisceglie

E che nelle piazze italiane soffi anche un venticello velenoso che rischia di inquinare le migliori intenzioni delle folle, lo dimostrano anche i recenti episodi delle scritte contro Salvini e Meloni apparse a Bisceglie e a Genova dopo il blocco della Flotilla da parte di Israele.

La scritta apparsa a Genova

“Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini”, si leggeva giovedì sera su uno striscione a Bisceglie, mentre ieri mattina durante il corteo Pro-Pal a Genova su un muro è apparsa la scritta: “Salvini come Kirk”. Ma non è tutto su striscioni del Fronte della Gioventù comunista al corteo di Roma, sono apparse le foto di Meloni, Tajani e Salvini “complici del genocidio”. Immagini e testi che soffiano sul venticello dell’odio col rischio di infiammare le piazze e avvelenare un clima già teso.