Stasera su Raiuno. Benigni da Vespa. È la prima volta

In occasione dell’uscita, il 17 giugno, del suo libro Il sogno edito da Einaudi, il regista e attore premio Oscar Roberto Benigni è ospite – in esclusiva assoluta – di Bruno Vespa e per la prima volta insieme, nella puntata di Cinque minuti, in onda oggi dopo il Tg1 delle 20.00.

Il libro è la versione ampliata e arricchita dello spettacolo che ha emozionato milioni di telespettatori su Rai 1 il 19 marzo scorso. Roberto Benigni svela un’Europa inedita intrecciando poesia e realtà, memoria e speranza. Un racconto appassionato e visionario, che evocando le ferite della guerra ci accompagna, con tenerezza e coraggio, nel cammino verso la pace. Il libro è una versione ampliata e approfondita del monologo, arricchita da nuove riflessioni, aneddoti e momenti poetici che nello spettacolo non hanno trovato spazio. È un’opera che nasce dalla tv e si fa libro per espandere il racconto, allargare lo sguardo, scavare più a fondo nelle pieghe della storia e del presente.

Con la concretezza delle argomentazioni e la profondità della poesia, Benigni accompagna in un viaggio attraverso l’idea di Europa, non solo come geografia o istituzione, ma come visione, orizzonte condiviso, casa comune.