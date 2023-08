Stangata di mezza estate Vola il prezzo della benzina L’ira dei consumatori: "Ora indaghi la Finanza"

di Cosimo Rossi

Il fronte dei prezzi diventa torrido come l’agosto. Il record di 2,7 euro per un litro di benzina pagati alla pompa self service sulla A8 Varese-Milano è la punta di un iceberg di rincari che tra estate e autunno colpiranno i salari degli italiani. Col Pil che frena e il debito che incalza, le tematiche legate alle tariffe tormentano le ferie della maggioranza. Mentre le associazioni dei consumatori denunciano gli aumenti e i ricavi fiscali che lo stato trarrà dai carburanti, le compagnie di volo sono sul piede di guerra contro l’intervento adottato dal governo per calmierare le tariffe delle tratte per le isole, imputato di infierire sul libero mercato. Linea per altro assecondata dal vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani anche riguardo alla vituperata tassazione degli extraprofitti delle banche decisa dal governo con un decreto legge, che per il ministro degli esteri dovrà quindi essere modificata in parlamento all’atto della conversione in modo da sventare il pericolo di spaventare gli investitori.

Da 16 giorni – quelli dell’esodo agostano – i prezzi della benzina sono in costante aumento. Fino al primato dell’area di servizio sulla A8, il cui gestore è già stato sottoposto a controlli risultando in regola, in quanto paga al fornitore 2,409 euro al litro. L’obbligo di esposizione dei prezzi medi è insomma valso a poco, e in occasione delle ferie estive benzina e diesel hanno superato stabilmente i 2 euro. Per questo le associazioni dei consumatori si sono rivolte alla Guardia di Finanza e anche alle procure della repubblica, chiedendo di verificare "la possibile fattispecie di aggiotaggio", come spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi. Per capire, insomma, se dietro gli amenti dei listini alla pompa "vi siano possibili manovre speculative finalizzate ad alzare i prezzi in occasione degli spostamenti dei cittadini".

Ad avviso, però, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, "il prezzo industriale della benzina, depurato dalle accise, è inferiore rispetto ad altri Paesi europei, come Francia, Spagna e Germania". Secondo il Mimit c’è anzi "un rallentamento del trend degli aumenti, dovuti alla crescita delle quotazioni internazionali, che si erano osservati nell’ultimo mese". Il che dimostrerebbe "come sia stata efficace" l’azione del governo. Sta di fatto che secondo la stima di AssoUtenti, tra esodo e controesodo estivo di circa 15 milioni di vetture per tre pieni ciascuna, lo Stato andrà a incassare circa 2,27 miliardi di euro tra accise e Iva, che pesano per il 55,6% su un litro di benzina e per il 51,8% sul gasolio. "La verità è che le misure contro il caro carburanti varate in pompa magna dal governo Meloni si sono rivelate un buco nell’acqua", accusa il senatore e responsabile economico del Pd Antonio Misiani, chiedendo di destinare le maggiori entrate fiscali al trasporto pubblico.

Ma l’esecutivo avrà bisogno di ogni maledetto euro per la prossima finanziaria, tra conferma del taglio al cuneo fiscale e altri interventi sul potere di spesa difficili da eludere se è vero, com’è vero, che l’80% della popolazione conviene sulla necessità di un salario minimo. Una trincea materialissima che si sta allargando sotto i piedi della maggioranza, apparentemente combattuta tra liberismo e interventismo. L’associazione europea delle compagnie aeree si è già rivolta alla Commissione europea contro il piano di calmierare le tariffe sulle rotte che collegano le isole. E, lamentando un possibile effetto domino in altri Paesi, chiede se il provvedimento non violi il diritto delle compagnie aeree di competere e fissare i propri prezzi e servizi.

Così come Forza Italia non ha gradito la tassazione degli extraprofitti delle banche. Due interventi che odorano di populismo o statalismo che dir si voglia. Così come l’eventualità di fissare un salario minimo. Tanto è vero che Tajani insiste sulla via maestra del taglio dei 7 punti di cuneo fiscale da confermare. Il che non può avvenire a costo zero. E tantomeno basterà da solo a contenere la prepotenza dei prezzi. AssoUtenti stima infatti una stangata da circa 1.600 a famiglia per l’ultimo quadrimestre dell’anno al ritorno dalle già rincarate ferie. A partire da cinque voci di spesa principali: alimentari, scuola, mutui, benzina e ristorazione, senza contare le altre spese del settore bancario e assicurativo.