Gli uomini che odiano le donne. Stalking, stupri e maltrattamenti: “Oltre 500mila abusi ogni anno”

Roma, 30 ottobre 2025 – Uomini che odiano le donne: stalker, stupratori, maschi che maltrattano e picchiano le loro compagne. Sono stati quasi 24mila, nel 2024, secondo i dati del Viminale, i reati spia registrati in Italia.

Atti persecutori (20.289), violenze sessuali (6.587), maltrattamenti (27.962), delitti considerati possibili indicatori di una violenza di genere, in quanto espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una persona in quanto donna. Mentre dall’inizio dell’anno si sono consumati 70 femminicidi, e 62 sono stati sventati (dati Osservatorio ‘Non una di meno’), è tra gli autori dei reati sentinella che potrebbe celarsi il prossimo femminicida.

Ma – come rileva l’Istat – “a causa della differenza tra il numero delle denunce presentate e la situazione reale, la fonte amministrativa degli archivi delle Forze di polizia non può costituire uno strumento conoscitivo esaustivo rispetto al fenomeno generale della violenza sulle donne”. Negli ultimi cinque anni il numero di donne che hanno subìto almeno una forma di violenza fisica o sessuale ammonta a 2 milioni 433mila, l’11,3% delle donne dai 16 ai 70 anni.

Il tasso di sommerso è altissimo

Il tasso di sommerso – evidenzia l’istituto nazionale di statistica – continua a essere altissimo: tra coloro che subiscono violenza solo una donna su dieci denuncia e le donne straniere hanno una propensione ancora più bassa a farlo. Da qui – secondo fonti delle Procure – per avvicinarci a un dato verosimile bisogna moltiplicare i reati accertati per 10. Una stima, probabilmente ancora non esaustiva del fenomeno, che fa salire a oltre 500mila gli uomini che, ogni anno, usano violenza contro le donne.

Di questi, solo una minima parte, è inserita in un percorso di recupero. Complessivamente, nel corso del 2022 – stando all’ultima indagine nazionale sui Centri per uomini autori di violenza (Cuav) realizzata dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del ‘Progetto Viva’ – sono 4.174 gli uomini che hanno frequentato i Cuav, con una media di 45,9 uomini a centro.

Demurtas: “È solo la punta di un iceberg"

“Il dato – spiega l’autore dello studio, Pietro Demurtas, ricercatore presso l’Irpps-Cnr e dottore di ricerca in Metodologia delle Scienze Sociali presso l’Università di Roma ‘Sapienza’ – è la punta di un iceberg, emersa soltanto grazie all’introduzione del Codice rosso. L’incremento degli uomini presi in carico, registrato tra il 2018 e il 2022 (+2.126 accessi, ndr), è tutto da addebitare agli invii da parte dei servizi territoriali dei giudici. Uomini di fatto costretti perché la sospensione condizionale della pena è subordinata all’obbligo di partecipare a specifici percorsi di recupero. E il fatto che non aumentino gli spontanei è preoccupante: significa che non c’è una presa di coscienza”.

In tale scenario per riuscire a ottenere dei numeri maggiori – secondo Demurtas – ci vorrebbe un altro tipo di cambiamento. “Bisogna inventarsi dei metodi per agganciare gli uomini che non entrano in contatto né con il questore né con il sistema della giustizia penale. Una soluzione è quella di creare dei numeri telefonici di ‘supporto’ che, facendo leva sul disagio, sono in realtà finalizzati a intercettare i violenti”.