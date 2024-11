Stalking e stupri, casi aumentati in Italia: "Il fenomeno ormai è strutturale"

Aumentano in Italia i casi di stalking, maltrattamenti in famiglia e abusi sessuali, mentre in Europa una donna su tre è vittima di violenza. Gli ultimi dati allarmanti arrivano nella Giornata contro la violenza di genere. Nel primo semestre del 2024 risultano

in crescita nel nostro Paese i cosiddetti ‘reati spia’. Da un report del Servizio analisi

criminale della Direzione centrale polizia, pubblicato ieri, emerge che c’è stata una crescita del 6% degli atti persecutori (che colpiscono le donne nel 74% dei casi) e del 15% dei maltrattamenti contro familiari e conviventi (che interessano le donne l’81% delle). Salgono anche le violenze sessuali, con un incremento dell’8%. Le vittime nel 91% dei casi sono donne, di cui il 28% minorenni e il 77% italiane. Il trend di questi reati è in costante aumento, tanto che – viene evidenziato nell’analisi – il fenomeno, ormai strutturale, ha assunto "una dimensione allarmante per il numero delle vittime, sia in considerazione della giovane età delle stesse sia degli autori, evolvendo da fenomeno emergenziale a vera e propria piaga sociale".

Tra le donne la fascia più colpita è tra i 31 e i 44 anni (nel 34% dei casi) seguita da 18-30 anni (il 21%). Dai dati risulta, inoltre, che il 18% degli atti persecutori è commesso da stranieri, percentuale che sale al 29% per i maltrattamenti in famiglia e al 44% per le violenze sessuali (a fronte di una popolazione residente in Italia costituita per il 9% da cittadini stranieri).