Stalker ucciso Investe un carabiniere poi tenta la fuga Spari al posto di blocco

di Riccardo Jannello

È finito in tragedia quello che all’inizio sembrava esclusivamente un controllo di routine effettuato dai carabinieri del Radiomobile per una segnalazione di stalking. Ma alla fine un uomo è morto dopo il ricovero in ospedale: era stato raggiunto da quattro colpi di pistola sparati, per difendersi, da uno dei militari mentre l’altro che era con lui di pattuglia, un trentasettenne, è stato gravemente ferito dall’uomo che aveva tentato la fuga. Dovrà essere operato per ridurre le fratture alle gambe subite nell’investimento. Non sarebbe però in pericolo di vita. Sotto choc anche lo sparatore che è stato assistito da un medico, ma poi ha aiutato i colleghi a ricostruire la vicenda: secondo le prime valutazioni dei vertici dell’Arma, sparando non avrebbe infranto il regolamento, lui e il carabiniere ferito erano in reale pericolo.

La vicenda ha avuto come teatro via Castelfidardo, nel quartiere patavino della Sacra Famiglia, dove vive una donna di origini albanesi che era sposata con un connazionale (la coppia ha una figlia maggiorenne) contro le cui minacce aveva chiesto e ottenuto dal giudice un provvedimento di divieto di avvicinamento. Ma ieri pomeriggio l’uomo, Collaku Haxhi, 55 anni, è giunto sotto la casa dell’ex con l’intenzione di incontrarla. La donna ha avuto paura, si è sentita molestata e, chiusa nel suo appartamento, ha chiamato il 112 denunciando la presenza dello stalker. Quando la pattuglia del Radiomobile è giunta ha trovato l’uomo davanti al palazzo ancora su tutte le furie per il no dell’ex moglie. I due carabinieri hanno cercato di calmarlo cominciando poi a redigere il rapporto; dopo un attimo in cui sembrava essere tornato alla ragione, Haxhi è salito sul proprio furgone da lavoro, ha cominciato una marcia indietro ma poi sgommando ha invertito la direzione e investito il militare che era chino sul cofano dell’auto di servizio intento al suo lavoro. Le sue gambe sono rimaste tra il furgone e la macchina. L’albanese è sceso dal suo mezzo ancora alterato e armato di pugnale, avvicinandosi al carabiniere ferito minacciando lui e il collega di far fare loro una brutta fine. Temendo ciò, il militare illeso ha estratto la sua arma di servizio e ha sparato quattro colpi – due alle gambe e due al corpo – verso l’uomo inferocito che è crollato a terra. Chiamati immediatamente i soccorsi, le ambulanze hanno portato all’ospedale di Padova i due feriti che apparivano entrambi in condizioni gravissime. Un’ora dopo il cuore di Haxhi ha smesso di battere. Su di lui erano ancora in corso alcuni procedimenti penali per atteggiamenti aggressivi e persecutori nei confronti della ex.