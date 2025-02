Stalker in tribuna, tennista in lacrime

Torna l’incubo stalker per la tennista britannica Emma Raducanu (in foto mentre si asciuga le lacrime), già vittima in passato delle attenzioni morbose di qualche fan e vittima in questi giorni a Dubai di un’altra vicenda inquietante. Durante il torneo Wta 1000 in corso nella città degli Emirati la 22enne è stata presa di mira da "un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo" nei suoi confronti, avvicinandola lunedì scorso in un’area pubblica e presentandosi poi nelle prime file tra il pubblico durante il match di ieri con la ceca Karolina Muchova. La sua presenza ha agitato la giovane, che nel terzo game del primo set si è avvicinata alla giudice di sedia, ha indicato qualcuno tra il pubblico ed è scoppiata a piangere, rincuorata sia da Muchova sia dall’arbitro. Poco dopo, il personaggio è stato allontanato e la Wta ha preannunciato che sarà "bandito da tutti gli eventi in attesa di una valutazione della minaccia". Vincendo l’agitazione, la britannica ha poi continuato a giocare ma ha infine perso la partita, col punteggio di 7-6, 6-4. Non è la prima volta che Raducanu deve affrontare uno stalker: era già accaduto nel 2022.