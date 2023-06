Staffetta per il trapianto a un paziente russo Da Firenze alla Turchia: il midollo salvavita

di Luca Boldrini

Sono stati più forti del Covid, ora sono più forti della guerra. Già, perché sembra inconcepibile ma nemmeno il trasporto salvavita di midollo per il trapianto destinato ai malati di leucemia viene considerato privilegiato. E stavolta è toscano il merito del trasporto di midollo che ha salvato la vita a un giovane malato russo ricoverato a Mosca. Operazione resa possibile grazie a un donatore italiano del Nord Italia che ha deciso di rispondere sì alla chiamata per salvare un moscovita colpito dalla leucemia. A causa della guerra non è possibile in alcun caso avere un visto d’ingresso per recarsi in Russia neppure per motivi così nobili come salvare una vita, né tantomeno per le medesime ragioni è possibile per i russi venire in Italia.

"Come ci ha insegnato la pandemia – spiega Massimo Pieraccini, presidente del Nopc, Nucleo operativo di Protezione civile, che ha materialmente eseguito la missione – è necessario non arrendersi, studiare soluzioni, inventare itinerari magari anche inconsueti per portare a casa il risultato". L’idea risolutiva è stata quella di organizzare una staffetta, “uno scambio” fra un emissario russo e lo specialista italiano, incontrandosi in un luogo in cui fosse permesso ad entrambi recarsi e per poter rendere attuabile quest’unica possibilità di sopravvivenza. "È stata individuata la Turchia e così si è messa in moto una complessa macchina organizzativa per l’incontro i a Istanbul".

E così "dopo un intenso lavoro preliminare – continua Pieraccini – per avere i nullaosta degli ospedali di origine e di tutte le autorità competenti è scattata operativamente la complessa missione salvavita". Con grande apprensione è arrivato il giorno dell’incontro: da parte italiana si è dovuto fare i conti anche con lo sciopero dei trasporti aerei, quindi modifica al piano operativo gestita in tempo reale dalla sala operativa del Nopc, cambiando l’aeroporto di partenza, da Malpensa a Fiumicino, e organizzando un lungo trasferimento dalla città di prelievo fino a Roma. Poi finalmente la partenza per la Turchia. Una giovane dottoressa moscovita, si è incontrata con il ’corriere’ italiano. Ed ha preso in carico il prezioso dono con cui è potuta poi decollare per Mosca. "Pochi minuti con Feruza, la giovane dottoressa: lei con quel dono rappresentava vita ed io con l’emozione di aver dato un contributo a quella sopravvivenza. Sono stati pochi minuti, mi ha ricordato un po’ l’attività delle spie al tempo della guerra fredda, ma noi eravamo riscaldati dal nobile scopo" conclude Pieraccini.