Alessandro Gassman contro il caro ombrelloni: “Spiagge vuote? Abbassate i prezzi e le cose andranno meglio”

Roma, 7 agosto 2025 – Ombrelloni chiusi e spiagge deserte o che si riempiono solo nel weekend. I primi bilanci di questa estate 2025 non sorridono ai titolari degli stabilimenti balneari italiani, ma la polemica torna ancora una volta sui costi di un ombrellone e due lettini in Italia e sul fatto che negli altri Paesi le spiagge siano prevalentemente libere.

Nel dibattito interviene anche Alessandro Gassman, che punta il dito proprio contro i titolari degli stabilimenti. “Cari amici gestori – scrive l’attore in un provocatorio post su Instagram – Leggo che la stagione non sta andando bene bene. Secondo voi perché? Forse avete un po’ esagerato con i prezzi e la situazione economica del paese spinge gli italiani a scegliere una spiaggia libera? Abbassate i prezzi e le cose, forse, andranno meglio. Capito come?”.

Centinaia i commenti sotto al post di utenti che si dicono d’accordo, facendo notare come in Costa Azzurra o in Spagna le spiagge siano prevalentemente libere o comunque –anche quelle private – accessibili a chiunque voglia piazzare il proprio ombrellone sul bagnasciuga.

"E' ormai evidente lungo tutta la costa italiana: le spiagge sono affollate soltanto la domenica, mentre per il resto della settimana risultano spesso semideserte. Un segnale chiaro che conferma il difficile momento economico che vivono le famiglie italiane e il calo generalizzato del turismo, anche straniero", è il nuovo allarme lanciato oggi a Fabrizio Licordari, presidente nazionale di Assobalneari Italia - Federturismo Confindustria. "Secondo una stima condivisa da molti operatori del settore - spiega - la stagione balneare 2025 sta registrando una contrazione tra il 20% e il 30% rispetto agli anni precedenti, sia in termini di presenze che di consumi". "I servizi di somministrazione (bar, ristoranti, noleggio attrezzature) subiscono un calo importante, con consumi ridotti al minimo. L'unica giornata che registra afflusso è la domenica, dove si concentra un turismo 'mordi e fuggi' che non riesce a sostenere economicamente il settore. Il fenomeno è figlio di una condizione economica molto critica. Il caro vita, tra bollette, affitti, carburante, mutui, generi alimentari, colpisce direttamente il potere d'acquisto delle famiglie", prosegue. "Anche in presenza di due stipendi, molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese. In queste condizioni, è naturale che le prime spese a essere ridotte siano quelle per svago, divertimento e vacanze. E anche il turismo straniero, soprattutto europeo, sta rallentando, influenzato da uno scenario internazionale instabile, con due conflitti in corso, nuove tensioni commerciali e incertezze economiche che riducono la propensione a viaggiare", avverte.