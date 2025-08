Sta bene Francis Ford Coppola: il messaggio del regista dopo l’intervento al cuore

Roma, 6 agosto 2025 – Sta bene il regista italoamericano Francis Ford Coppola, 86 anni, ricoverato da ieri al policlinico di Tor Vergata, a Roma, per per l'ablazione della fibrillazione atriale. L'intervento è andato bene. È stato lo stesso regista del Padrino e di Apocalypse Now ad assicurarlo, con un post su Instagram.

Da Dada (come mi chiamano i miei figli) sta bene.

Ha scritto Coppola. “Ho colto l'opportunità, mentre mi trovavo a Roma, di aggiornare la procedura di afib (contro la fibrillazione atriale, ndr) di 30 anni fa con il suo inventore, un grande medico italiano, il dottor Andrea Natale!”. “Sto bene!” sottolinea nel post l'86enne grande maestro di origine italiana. Natale, punto di riferimento internazionale in elettrofisiologia, ha lavorato per oltre trent'anni negli Stati Uniti ed è attualmente docente per chiara fama presso l'Università di Tor Vergata nonché executive director del Texas Cardiac Arrhythmia Institute. L'ablazione transcatetere per fibrillazione atriale è una procedura mini-invasiva che mira a correggere le aritmie cardiache interrompendo i segnali elettrici anomali nel cuore. Attraverso l'inserimento di cateteri nei vasi sanguigni, vengono create piccole cicatrici mirate che bloccano i circuiti elettrici irregolari responsabili della FA. Ieri pomeriggio si era temuto per la salute di Coppola che, dopo l'arrivo in ospedale, avrebbe accusato anche una leggera aritmia cardiaca per cui è stato messo sotto osservazione prima dell'intervento.

Il regista, che a metà luglio è stato ospite del Magna Grecia Film Festival, in Calabria, per presentare il suo ultimo film Megalopolis, ha trascorso parte dell'estate in Italia, anche perché alla ricerca di location per il suo nuovo film che dovrebbe girare in autunno. Coppola ha sempre mantenuto un rapporto stretto con l'Italia, in particolare con Bernalda, paese di origine del nonno Agostino, che dalla Basilicata emigrò in America agli inizi Novecento. Nel 1989 il comune di Bernalda ha concesso al regista la cittadinanza onoraria del centro lucano. E proprio lì il premio Oscar trascorre spesso le vacanze, approfittando anche delle spiagge della vicina Metaponto sullo Ionio.