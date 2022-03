Sri Lanka, un mercoledì da leonesse La rivoluzione rosa arriva in surf

di Viviana Ponchia La pacifica rivoluzione femminista sulle onde. Ovvero come passare dal tavolo da stiro alla tavola da surf. Un salto scontato in California, molto meno in Sri Lanka, dove il posto della donna è a casa o magari anche sulla spiaggia, ma a vendere alghe. In un Paese di molti contrasti, che per paradosso nel 1959 ha avuto la prima signora al mondo come primo ministro, le ragazze fino a ieri potevano guardare i turisti mentre domavano l’oceano nella Baia di Arugam, la Disneyland locale del surf. E limitarsi a sognare. Sanjava Shamali ha sognato fortissimo. E mentre fissava il fratello campione nazionale sbracciarsi nell’acqua a pancia in giù alla ricerca del momento perfetto ripeteva a se stessa: "Un giorno tutto questo sarà mio". Potere del desiderio. Nel 2018, con la fondazione del primo surf club tutto femminile, ha guidato il pacifico colpo di stato che ha cambiato il suo piccolo villaggio e poi tutta la nazione. Due anni dopo si è presa la soddisfazione di partecipare a una competizione ufficiale con tanto di podio. E a 34 anni, madre di due figli e con un terzo in arrivo, si ritaglia ancora un posto fra le onde quelle tre o quattro volte alla settimana, come da noi si va in palestra, per tornare a gareggiare dopo il parto. Non era per niente scontato. Soprattutto con un fratello come il suo, che dalla morte dei genitori le faceva da padre e stava sereno solo sapendola in cucina. E qui sbagliava. Le cucine possono diventare fucine di pensieri proibiti e sono il posto in cui vanno sul sicuro le vicine che vogliono fare amicizia. Tiffany Carothers si presentò un giorno del 2011 con il suo bel sorriso americano e una tavola giallo sole: "Vieni con me? Posso darti qualche lezione". ...