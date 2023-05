Squilibrato riesce a forzare l’ingresso La Gendarmeria vaticana spara un colpo

Un uomo di circa 40 anni - risultato poi in “grave stato di alterazione psicofisica” per avere da alcuni giorni sospeso le terapie - nella serata di ieri ha forzato con la sua auto l’ingresso in Vaticano alla porta di Sant’Anna: guidando “a forte velocità” è riuscito ad entrare, la Gendarmeria ha esploso un colpo di pistola in direzione delle gomme anteriori del veicolo che però ha colpito il mezzo sul parafango. L’autovettura è riuscita così ad arrivare al Cortile di San Damaso, dove l’uomo è sceso autonomamente ed è stato bloccato e arrestato. L`uomo, di circa 40 anni, è stato sottoposto immediatamente a una visita dei medici della Direzione di Sanità, che hanno riscontrato un grave stato di alterazione psicofisica. La persona è stata arrestata e condotta in una cella detentiva della Caserma della Gendarmeria, a disposizione dell`Autorità Giudiziaria.