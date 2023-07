Squarciate le gomme dell’auto di Orlandi Il fratello di Emanuela: "Azione mirata"

L’auto di Pietro Orlandi (al centro nella foto), fratello di Emanuela, scomparsa a Roma nel giugno del 1983, è stata oggetto di una azione vandalica la notte tra il 5 e il 6 luglio scorso. Squarciati con una lama i quattro pneumatici. L’auto era parcheggiata in una strada di Borgo Pio, a poca distanza da via della Conciliazione. "A nostro avviso si tratta di un’azione mirata – spiega l’avvocato Laura Sgrò, legale di Orlandi –. Le altre auto, infatti, non sono state danneggiate. Abbiamo immediatamente presentato una denuncia". Le forze dell’ordine hanno già acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona per cercare di individuare gli autori del gesto. "Molto probabilmente è il gesto di un folle, di qualcuno a cui sto antipatico. Mi auguro sia un gesto isolato, ma io non sto in silenzio a subire".