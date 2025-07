Lo squalo Mako, il tonno e i pescatori in Sicilia: il video che emoziona

Catania, 20 luglio 2025 – L’avvistamento di uno squalo Mako al largo di Marzamemi, in Sicilia, a giugno, è stato un evento raro, come conferma Francesco Tiralongo, che quel giorno era imbarcato con i ‘suoi’ pescatori, del progetto Alien fish, per lo studio delle specie aliene, ed ha avuto l’emozione di poter ammirare lo squalo, ripreso dalla telecamera di Phil Cox.

Lo squalo Mako, ricorda Tiralongo, biologo marino dell’università di Catania,”è una specie protetta ed è uno stretto parente dello squalo bianco, appartiene alla stessa famiglia”. Nella sequenza video si vedono i pescatori intenti a catturare un tonno. Ma anche lo squalo ha lo stesso obiettivo e riesce ad azzannarlo. Alla fine, però, la preda finisce nella barca.

Francesco Tiralongo, biologo marino dell'università di Catania, e un dente di squalo Mako

Eleonora De Sabata, presidente di Medsharks, che studia il mare e gli squali da una vita, collabora con Tiralongo nel progetto Life european skarks, che vede insieme pescatori, università, Guardia costiera e anche acquari, come quello di Livorno.

Ricorda: “Gli avvistamenti di Mako sono molto rari, soprattutto quelli di esemplari adulti. Capita di vederne di molto giovani al largo della Toscana e questa è una buona notizia perché si tratta di una specie a rischio critico di estinzione”. Questo significa che, ad esempio, non può essere pescato e se finisce nelle reti è da liberare subito.

Anche il progetto Alien fish di Tiralongo vede una collaborazione stretta tra università e pescatori. Un’avventura affascinante iniziata nel 2012, come costola dell’Associazione ente fauna marina mediterranea di cui il professore è vicepresidente. “Naturalmente, è stato un lavoro lento – confida -. All’inizio loro pensavano, questo arriva qui e ci vuole bloccare la pesca. Occorreva vincere una certa diffidenza e arrivare a una pesca diciamo così sostenibile”.

Insomma c’è l’idea forte di portare l’università fuori dalle aule, di coinvolgere i cittadini che alla fine diventano un po’ scienziati anche loro.