Mazara del Vallo (Trapani), 3 settembre 2020 - Avvistati squalo 'martello' nelle acque antistanti la spiaggia di Capo Feto. L'allerta arriva direttamente dalla Guardia Costiera di Mazara del Vallo, e visto che gli esemplari di "Sphyrna" erano in un fondale poco profondo, circa 7/8 metri, a una distanza di circa 700 metri dalla costa, le autorità marittime raccomandano a residenti, turisti e bagnanti la massima attenzione e prudenza.

Nell'avviso di pericolosità si legge che, nello specifico, le raccomandazioni sono rivolte a chi "a qualunque titolo, effettui attività natatorie e subacquee o pratichi attività quali windsurf, kite-surf, stand-up paddle (sup) e similari nelle acque del compartimento marittimo di Mazara del Vallo".

Il comandante Vincenzo Cascio: "Eventuali avvistamenti siano riferiti con immediatezza alla sala operativa della capitaneria di porto di Mazara del Vallo". In caso di avvistamento telefonare al numero per le emergenze in mare 1530, al numero unico per le emergenze 112, ovvero al numero diretto 0923 946388.