La lettera aperta dei vescovi sullo spopolamento delle aree interne: “Territori condannati al suicidio assistito”

Roma, 27 agosto 2025 – Le aree interne del Paese sono condannate al “suicidio assistito“ sullo sfondo del calo demografico e dello spopolamento. Fenomeni giudicati semplicemente irreversibili quando piuttosto andrebbero incoraggiati “il controesodo, con incentivi economici e riduzione delle imposte, soluzioni di smart working e co-working, innovazione agricola, turismo sostenibile, valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici“, senza dimenticare “piani specifici di trasporto, recupero dei borghi abbandonati, co-housing, estensione della banda larga, servizi sanitari di comunità e telemedicina“.

Non ci sta la Chiesa italiana a rassegnarsi a quello che chiama “sostegno per una morte felice“, indicato dall’esecutivo come unica terapia somministrabile ai territori italiani più remoti e rurali. E per questo passa al contrattacco con una lettera aperta al governo e al Parlamento. Forte del fatto di essere una delle poche realtà presenti ancora in modo capillare sull’intero Belpaese, grazie alle sue 227 diocesi, la comunità ecclesiale dal 2021 ogni anno si riunisce a Benevento, attraverso una rappresentanza sempre crescente di vescovi, con l’obiettivo, se non di enucleare una pastorale per le aree interne, almeno di abbozzarne qualche linea. Anche diversi e recenti interventi promossi con i fondi dell’8xmille testimoniano un’attenzione concreta della Chiesa per i territori più remoti: attivazione di una rete d’infermieri e operatori sociosanitari di comunità, servizi di taxi sociale, valorizzazione delle risorse esistenti per favorire occupazione e imprenditorialità locale.

Dall’ultimo incontro a Benevento è scaturita una lettera aperta, firmata al momento da 139 alti prelati – cardinali, arcivescovi, vescovi e abati -, in polemica (costruttiva) con il Piano strategico nazionale delle aree interne, elaborato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud prima di essere approvato dalla Cabina di regia governativa. A scorrere i nomi dei sottoscrittori spiccano il presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi, cardinale e arcivescovo di Bologna, i porporati Baldassare Reina, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, Roberto Repole, ordinario di Torino, e Francesco Montenegro, amministratore apostolico dell’Eparchia di Piana degli Albanesi, oltre al segretario generale della Cei, Giuseppe Baturi, e ai vice presidenti dell’episcopato. Ad oggi mancano tra le altre le firme dell’arcivescovo di Milano, Mario Delpini – pur se il documento risulta sottoscritto dal vicario generale dell’arcidiocesi –, e del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. Non pervenute neanche quelle dei cardinali Oscar Cantoni, vescovo di Como, e Giuseppe Petrocchi, emerito de L’Aquila.

Secondo i firmatari della lettera, nel Piano strategico “si delinea per l’ennesima volta il quadro di una situazione allarmante, soprattutto per il calo demografico e lo spopolamento, ritenuti nella sostanza una condanna definitiva“. Se non si ventola una bandiera bianca, poco ci manca, mentre per la Chiesa italiana andrebbe “esplorata con realismo e senso del bene comune ogni ipotesi d’invertire l’attuale narrazione delle aree interne“. Incoraggiando e sostenendo “con maggiore ottimismo politico e sociale, le buone prassi e le risorse sul campo, valorizzando un sistema di competenze convergenti, utilizzate non più per marcare differenze, ma per accorciare le distanze tra le diverse realtà nel Paese“. Smart working e banda larga sono (anche) lì per questo.