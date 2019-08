Roma, 4 agosto 2019 - Sulle spiagge plastic free è battaglia. E il ministro dell’Ambiente Sergio Costa si schiera con gli enti locali. Tre Regioni – Toscana, Puglia e Molise – e decine di Comuni, tra i quali Rimini, Ancona e Senigallia nella Marche, Sperlonga nel Lazio, Vernazza, Rimaggiore e Lerici in Liguria, Chioggia in Veneto, Capri, Ischia, Palinuro in Campania e ancora Arzachena, San Teodoro, Olbia in Sardegna, e poi Maratea in Basilicata e Taormina, San Vito Lo Capo, Pantelleria e Lampedusa in Sicilia hanno vietato con varie ordinanze l’uso di plastiche monouso.

Le ordinanze entravano in vigore quasi sempre a luglio e, lo scorso mese, alcune associazioni di produttori hanno fatto ricorso ai Tar. In due casi (contro la regione Puglia e i comuni di Trapani e Santa Flavia, in Sicilia) hanno vinto, mentre in altri due (contro il Comune di Teramo, in Abruzzo, e di San Teodoro, in Sardegna) hanno perso. Il nodo è il riferimento alla direttiva europea 2019/204 – che vieta posate e piatti in plastica, cannucce, bastoncini di cotone, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso – che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2021. Semplificando, chi ha citato la direttiva Ue è stato bocciato dai Tar. Il ministero dell’Ambiente, che assieme alle associazioni ambientaliste e a molti enti locali sostiene il plastic free, si è attivato.



"Due ordinanze – osserva il ministro Sergio Costa – sono favorevoli e due contrarie: siamo al pareggio. Ma sappiamo benissimo che la partita è appena iniziata e arriveranno altri ricorsi. Quindi ho predisposto che il Ministero metta a disposizione i propri esperti per aiutare gli enti locali affinché possano scrivere delle ordinanze non impugnabili".

L’obiettivo è dare vita a ordinanze come quelle dei comuni di Teramo e di San Teodoro che hanno superato il vaglio del Tar o come quella della regione Toscana che stabilisce come "nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in plastica monouso". Alcuni comuni come Ischia o Taormina sono andati oltre con ordinanze più rigorose, che fanno scuola.



Ma i produttori non mollano. "Non esiste il plastic free – sostiene Michele Pontecorvo, vice-presidente di Ferrarelle – e parlarne non ha senso. Esiste invece un modo sostenibile per gestire la plastica. Noi abbiamo creato uno stabilimento che ricicla bottiglie in Pet e le riusa per l’imbottigliamento delle sue acque. Per legge possiamo usare per i nuovi contenitori solo il 50% di Pet riciclato ma auspichiamo che si porti la soglia al 100%".