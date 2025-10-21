Spezzati i sogni di Raffaele . Era a un anno dalla pensione. I figli: "Devastati dal dolore"

"Ti terrò sempre nel mio cuore". È una promessa piena di amore e di dolore quella che Federica Marianella dedica pubblicamente al padre Raffaele. Una breve frase, un pensiero semplice quanto profondo ’stampato’ sullo screenshot della tragica notizia della morte del papà, che la giovane affida al suo profilo Instagram, fino a quel momento costellato da scatti di momenti spensierati, prima di renderlo privato e nascondere il suo dolore da occhi indiscreti. Nello stesso straziante silenzio si chiudono anche i suoi due fratelli più grandi. Tutti e tre vivono a Roma, città dove Raffaele Marianella è nato e ha vissuto prima di trasferirsi a Firenze. Il primogenito, Andrea, è il titolare di una ditta di pneumatici: "Preferiamo non dire nulla, siamo devastati. Vi chiediamo di rispettarlo".

Il loro padre, autista di 65 anni, è morto domenica sera sulla Statale 79 che collega Rieti a Terni. Era seduto, lato passeggero, sul pullman che riportava a casa i tifosi del Pistoia Basket 2000, dopo la partita contro la Real Sebastiani Rieti. È stato ucciso da una pietra scagliata con ferocia, mentre faceva il suo lavoro. Lo stesso che lo ha spesso portato lontano dalla sua famiglia, dai suoi tre figli. Una vita passata alla guida degli autobus, a macinare chilometri sulla strada. Ha iniziato questo lavoro nella capitale, per alcune ditte. "È lì che l’ho conosciuto nel 2008 - racconta un suo ex collega, Matteo Minguzzi -. Io ero arrivato da poco, non conoscevo le strade, e lui mi ha aiutato tanto ad ambientarmi. Era generoso, sempre disponibile. Poi le nostre strade si sono separate, lui si è trasferito. Ma siamo rimasti in contatto, ogni volta che passavo da Firenze per lavoro lo incontravo. Ci siamo visti due settimane fa, abbiamo preso un caffé insieme. Spero che venga fatta giustizia".

Marianella è arrivato in Toscana più di dieci anni fa. Dopo la separazione dalla moglie, si era risposato con una donna originaria del Giappone e insieme a lei sarebbe tornato a breve nella terra del Sol Levante. Per un periodo ha lavorato anche per l’ agenzia Flixbus, poi dal 2017, per otto anni, è stato alle dipendenze della Giotto Bus, ditta di Vicchio. "Faceva servizi internazionali, era una persona esperta e affidabile - commenta il titolare della Giotto, nonché suo ex datore di lavoro Giuliano Del Rio -. Quello che gli è capitato è una barbarie". Da tre mesi, invece, lavorava per la Jimmy Travel, con sede a Sesto Fiorentino.

Ormai vicino alla pensione - gli mancava poco più di un anno prima del riposo - non guidava più, ma aiutava come poteva soprattutto nel formare i nuovi arrivati. "In poco tempo era entrato in famiglia - sono le parole strozzate dal pianto della segretaria della Jimmy Travel - Stava con noi, aiutava, faceva tutto quello che c’era da fare. Se c’era da pulire, da sistemare un sedile, qualunque cosa. Al momento non poteva guidare, era più un accompagnatore, un insegnante al lavoro".

Motivo per cui domenica era su quel pullman. "Non c’era nemmeno necessità, perché bastava un autista. Lui era andato solo per fare compagnia, per aiutare, insegnare le strade, vedere come si fa - specifica sempre la segretaria -. Di notte, insomma, meglio in due se c’è la possibilità. Non è mai successo nulla. Non si trattava di un incarico rischioso, ma di un normale servizio, come ne facciamo ogni giorno. Lo sport dovrebbe unire e portare gioia – conclude lo sfogo –. Dopo quello che è successo, però, non possiamo più guardarlo nello stesso modo. Non organizzeremo più viaggi con tifoserie. Per rispetto a Raffaele e a tutti i nostri autisti".