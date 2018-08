Udine, 5 agosto 2018 - Volontari in azione in territorio friulano per portare in salvo uno speleologo rimasto intrappolato e ferito in fondo a una grotta, a 200 metri di profondità sul Monte Canin. Un comunicato del Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia precisa che le operazioni di recupero dell’escursionista infortunato sono tuttora in corso e proseguiranno nell’arco della giornata odierna.

La squadra si è calata nel lungo cunicolo verso le due di notte. Particolarmente difficoltoso il passaggio attraverso i punti più stretti all’interno della grotta, che impediscono il transito e la risalita della barella, in quanto non c'è spazio sufficiente. Per questo i tecnici sono costretti a far brillare piccole cariche di esplosivo per allargare i passaggi e consentire la messa in sicurezza dello speleologo ferito, che nel frattempo è stato raggiunto dai soccorritori e assistito, in attesa che le operazioni di rettifica dei varchi siano completate.