Cuneo, 8 agosto 2019 - Si è conclusa felicemente l'odissea dell'escursionista francese precipitato lungo un cunicolo sotterraneo. Ci sono volute 24 ore per individuarlo, soccorrerlo, metterlo in sicurezza e portarlo fuori dalla grotta Fiat Lux nel Cuneese, dove era bloccato a 300 metri di profondità. Un'operazione che ha impegnato i volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) che si sono calati di notte nelle viscere della montagna, nel comune piemontese di Briga Alta (Cuneo). L'uomo era scivolato per via della roccia resa viscida dal fango e dall'umidità, e si era piantato in un crepaccio, infortunatosi al ginocchio, incapace di muoversi. Un compagno di cordata è poi uscito per chiedere aiuto. E così una squadra che si trovava già in zona si è subito calata, raggiungendo il malcapitato, altri si sono poi aggiunti e avvicendati, per organizzare il recupero del ferito, che è stato sollevato dalla scomoda posizione, dalla quale non riusciva a disimpegnarsi da solo. Nel corso dell'intervento, particolarmente complesso a detta dei soccorritori, si sono mobilitati 60 tra tecnici specializzati e sanitari provenienti da Piemonte, Toscana, Liguria, Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Ventiquattro ore nelle viscere della terra, a trecento metri di profondità sotto il massiccio del Marguareis, dove il Piemonte confina con Liguria e la Francia, nelle Alpi Marittime. L'uomo appartenente a un gruppo speleologico di Grasse è stato raggiunto in fondo al baratro, nell'abisso di uno dei più estesi sistemi carsici d'Italia. Per chi ama esplorare il sottosuolo un vero dedalo di anfratti, nel territorio di Briga Alta. Sono numerosi gli appassionati che, ogni anno, vengono richiamati dal fascino del labirinto, cinquanta chilometri in gran parte inesplorati, proprio come era fino a pochi anni fa la grotta Fiat Lux.

Cosciente e collaborativo, ma impossibilitato per via della ferita a risalire in superficie in modo autonomo, il francese è stato sottoposto al continuo monitoraggio dei parametri vitali da parte dei medici del soccorso alpino, mentre veniva spostato di peso, utilizzando un complesso sistema di sollevamento mediante argani e funi. La cavità è stata attrezzata appositamente con appigli per gli spostamenti, e lungo il tragitto sono state necessarie diverse soste, durante le quali l'uomo si poteva riposare, riparato sotto una tenda allestita volta per volta. Nei passaggi tra le rocce più stretti è stato necessario l'utilizzo di micro cariche di esplosivo per allargare le pareti..

L'operazione, particolarmente delicata, ha visto la partecipazione di squadre di tecnici, che si sono avvicendati a rotazione. Intorno all'ora di pranzo lo speleologo infortunato ha toccato quota -170 metri, e nel tardo pomeriggio ha rivisto la luce. La grotta ad agosto attira in media tra le 100 e le 150 persone, esploratori provenienti da ogni parte d'Europa. Proprio in questi giorni, dodici anni fa, il soccorso alpino si mobilitò per un altro speleologo, il croato Igor Jelinic, bloccato a trecento metri di profondità nella grotta Piaggiabella con una gamba fratturata e una spalla lussata. Anche lui, come oggi il francese, riuscì a tornare in superficie con l'aiuto del soccorso alpino, ma in quel caso ci vollero cinque giorni per portarlo fuori.