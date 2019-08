Torino, 8 agosto 2019 - Speleologo bloccato nella grotta Fiat Lux, nel complesso montuoso del Marguareis nel Comune di Briga Alta (Cuneo), a una profondità di 300 metri. Sul posto volontari del soccorso alpino provenienti dal Piemonte e dalla Toscana, con medici e infermiere. Vista la particolarità della grotta, con tratti particolarmente stretti, le operazioni si preannunciano particolarmente complesse, e sono in partenza anche soccorritori dalla Liguria.

L’area carsica del Marguareis, sulle Alpi Marittime, si trova a sud nella provincia di Cuneo, ai confini con la Liguria e la Francia. Cinquanta chilometri di grotte, in parte ancora da scoprire, un percorso sotterraneo che attira ogni anno esploratori da tutta Europa. Ad agosto si calano in media nelle cavità fra le 100 e le 150 persone. Gli incidenti non sono rari.