Speculare non fa bene al mercato

Davide

Nitrosi

Negli anni del Covid, dei lockdown, delle mascherine, dei vaccini e dei greenpass, viaggiare senza paure era un sogno. Uscire, incontrarsi, dimenticare il distanziamento obbligatorio: quanto abbiamo atteso il via libera di virologi e ministri. In quei due anni di incertezza, gli italiani hanno riscoperto la casa e investito sull’abitazione. Il mercato dell’elettrodomestico, che mediamente cresceva circa dell’1% all’anno, nel periodo pandemico ha vissuto l’età dell’oro, con aumenti di oltre il 10% dei fatturati. La spesa restava tra le mura domestiche, al riparo del virus. Quella capacità di spesa oggi è uscita di casa come noi, che finalmente abbiamo iniziato a muoverci con serenità, dimenticando mascherine, gel e ansia. Il mercato lo ha registrato subito. Il boom dei viaggi (per diletto e per lavoro), delle spese per il tempo libero, compresi ristoranti, ha innalzato i prezzi. È la regola della domanda e dell’offerta, non stupiamoci. L’effetto poi è stato amplificato dal fatto che non si è risvegliata solo l’Italia ma tutto il mondo. Finito il Covid tutto è ripartito in fretta. E quindi i prezzi per carburanti e trasporti sono schizzati in alto (aiutati anche dalla crisi energetica legata alla guerra ucraina). Pensare che sia l’effetto della regola aurea dell’economia però non basta, né a consolare né a spiegare. Perché in questo meccanismo si è generato un cortocircuito: l’inflazione incontrollabile. E all’inflazione si risponde con l’aumento dei tassi di interesse e quindi ulteriori rincari. Una spirale pericolosa. La voglia di uscire a riveder le stelle (e di muovere merci) è giustificata, ma alla lunga nasconde un rischio. Chi parte oggi è una cicala, ma come dargli torto dopo la pandemia? Tuttavia anche le cicale vanno tutelate. Biglietti aerei, carburante, costi dei soggiorni estivi: un conto il rapporto domandaofferta, altro è speculare. Anche perché la speculazione alla fine può generare l’effetto di farci tornare a casa e tagliare i viaggi e il turismo per pagare altri conti.