Sparò a sei migranti per razzismo Traini: non lo rifarei mai più "Lavorare la terra mi sta salvando"

di Giacomo Giampieri

"A contatto con l’orto e gli animali: è questa la mia nuova vita". Quella che Luca Traini si sta creando dentro – e fuori – dal carcere di Barcaglione, dove sta scontando la condanna definitiva a 12 anni per il reato di strage con l’aggravante dell’odio razziale. Pare lontano quel 3 febbraio 2018 quando, brandendo una pistola, sparò all’impazzata tra Pollenza e il centro di Macerata centrando e ferendo sei persone di origine straniera. Tutti innocenti. Capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato. "Ero segnato dalla morte di Pamela Mastropietro", la giovane uccisa e fatta a pezzi da Oseghale il 30 gennaio di quell’anno, riflette Traini parlando al Mercato Dorico di via Martiri della Resistenza, Ancona. "Anche a livello privato passavo un brutto periodo in famiglia e in certi ambienti ‘borderline’ che frequentavo – confessa –. Ero in un circolo vizioso, mi sentivo emarginato dalla società civile, ho scatenato il far west. Non lo rifarei mai più. Non era Luca Traini quello. Oggi posso dimostrare chi sono. Il mio riscatto, la mia riabilitazione in campagna".

Luca Traini, ci racconti di questa nuova vita.

"L’opportunità arriva dieci mesi fa – spiega dietro il bancone –. Ovvero quando sono entrato nel carcere Barcaglione e ho iniziato a lavorare nell’orto, poi con gli animali da cortile e ora con le pecore nella stalla. Si è aperta questa filiera che inizia con la mungitura e la successiva consegna del latte al caseificio del carcere. Lì produciamo il formaggio, lo lavoriamo, lo stagioniamo e lo rivendiamo nei mercati di Campagna Amica. È anche la filiera della mia riabilitazione".

Che effetto le fa tornare tra la gente?

"Il contatto con il pubblico mi sta consentendo di riprendere i ritmi della società civile. Devo molto al percorso di ’Campagna Amica’ e ad Antonio Carletti, presidente di Federpensionati Coldiretti Ancona, che è il mio ’mecenate’. La possibilità di vendere i prodotti mi viene data una o due volte alla settimana, al Mercato Dorico di Ancona il mercoledì e al mercato di Falconara il giovedì".

Questo percorso la sta aiutando nell’espiazione della pena?

"Un’esperienza fondamentale che Barcaglione, in quanto carcere di reclusione, assicura a tanti detenuti. Ci permettono le attività all’aria aperta e io sono riuscito a entrare nel ’sistema pastore’. Mi trovo bene. Se ancora non sono pienamente riabilitato, i tempi della giustizia bisogna seguirli, questo percorso mi sta cambiando e migliorando profondamente".

Cosa prevede nel suo futuro, una volta fuori dal carcere?

"Beh, un futuro a contatto con la terra. Ho snobbato per troppi anni questa attività, nonostante provenissi da una famiglia di agricoltori. E, invece, in carcere ho capito che il futuro è qui, nella terra, in un passato che ritorna. Natura e animali danno grandi soddisfazioni. Mi consenta di aggiungere una cosa".

Prego.

"Ai giovani che spesso sono troppo persi tra social e Internet consiglio di provare a sporcarsi le mani in campagna. È una gioia vera vedere che quel seme diventa pianta e quella pianta produce un frutto. È quella la bellezza. Una vita che rinasce, che continua. Così la terra, così gli animali. Il futuro è quello, il futuro e l’eternità aggiungo".

Cosa direbbe al Luca Traini di cinque anni e mezzo fa?

"Ripeto. Non ero io, non ero in me. Ma non c’entra il razzismo. C’entrano una serie di situazioni che stavo vivendo e che, in varia misura, hanno contribuito a quel gesto inqualificabile. Ora dico grazie a Coldiretti e a Campagna Amica per i progetti di agricoltura sociale: sto facendo di tutto per cambiare la mia vita".