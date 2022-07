Sparito da 7 giorni sui monti del Friuli Lo ritrovano vivo

Lo hanno ritrovato con escoriazioni in varie parti del corpo, disidratato, ma miracolosamente vivo, dopo una settimana in bilico su uno sperone roccioso, senza acqua né cibo. Giampaolo Baggio, 31enne ingegnere di Gonars, in provincia di Udine, lo scorso 25 giugno aveva imboccato il sentiero della via ferrata Palma, sul monte Matajur. Baggio è stato avvistato dall’elicottero dei Vigili del fuoco a un centinaio di metri di distanza dell’itinerario che aveva annunciato di voler percorrere. Decine di persone lo hanno cercato senza sosta fino a ieri, quando stato ritrovato, in buone condizioni, tanto che è riuscito a scendere con le proprie gambe dall’elicottero

che lo ha tratto in salvo.