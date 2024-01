Spari sulla folla a Gaza. Venti palestinesi uccisi. Su tregua e ostaggi media il capo della Cia

Far finire la guerra a Gaza e guardare alla soluzione a due Stati. Questo l’obiettivo delle missioni diplomatiche in Medio Oriente, ultima quella del ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che anche ieri, in un incontro di 35 minuti con Netanyahu, ha difeso, da amico di Israele, le buone ragioni della soluzione a due Stati, ma ha trovato il cortese rifiuto del premier israeliano. Lo stesso che ha espresso apprezzamento per il sostegno italiano e per le iniziative umanitarie del nostro Paese, confermando che il suo governo accelererà le procedure perché l’Italia possa trasferire fuori Gaza i 100 bambini e giovani palestinesi che curerà e che farà entrare aiuti medici e umanitari nella Striscia. "In questo momento certamente la parte israeliana non è entusiasta della soluzione a due Stati – ha detto Tajani –. Lo capisco, anche perché sono in guerra. Ho trovato più favorevole l’Anp e Abu Mazen, ma non dobbiamo demordere perché è la soluzione che riguarda il futuro".

Intanto, nella Striscia è andata di scena l’ennesima strage, i cui contorni non sono chiari. Hamas ha denunciato che Israele avrebbe sparato sulla folla in attesa di aiuti umanitari a Gaza City provocando una strage. "L’occupazione israeliana ha commesso un nuovo massacro contro migliaia di bocche affamate che aspettavano aiuti umanitari alla rotonda del Kuwait, alla periferia di Gaza City, provocando 20 martiri e 150 feriti", ha affermato il portavoce del ministero della Sanità controllato da Hamas. Che in una dichiarazione successiva ha parlato di "attacco deliberato" su un "raduno di cittadini". "Stiamo verificando", è stata la prima cauta risposta fatta filtrare dall’esercito israeliano.

Mentre Joe Biden riprende l’iniziativa, decidendo di mandare di nuovo in Europa il capo della Cia William Burns, per incontrare il capo del Mossad, il premier del Qatar e il capo dell’intelligence egiziana, fonti vicine ai negoziati per la liberazione degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas, citate dall’autorevole quotidiano israeliano Haaretz, hanno sostenuto che Israele e il movimento estremista avrebbero raggiunto un accordo di base sulla maggior parte dei punti dell’intesa. L’accordo durerebbe 35 giorni, durante i quali verranno rilasciati tutti gli ostaggi israeliani. In cambio, Israele rilascerà i prigionieri palestinesi e fornirà aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. L’unica questione che le parti non riescono a risolvere è se nell’accordo verrà dichiarato un cessate il fuoco completo, una richiesta di Hamas che Israele rifiuta.

Nella visita di ieri il ministro Tajani ha tenuto salda la posizione che l’Italia condivide con gli Usa e l’Europa e lo ha ribadito in tutti i suoi incontri in Israele e con il presidente palestinese Abu Mazen. Il titolare della Farnesina si è detto poi d’accordo con un cessate il fuoco nella Striscia se oggi la Corte dell’Aja dovesse ingiungerlo a Israele, "a patto – ha precisato – che non sia una proposta contro Israele e che da Hamas non arrivino più razzi", cosa che ieri Hamas ha promesso di fare. "Sosteniamo con forza le azioni del governo israeliano – ha detto Tajani al presidente dello Stato ebraico Isaac Herzog, al premier Netanyahu e al suo omologo Katz – contro le organizzazioni terroristiche e parallelamente vogliamo affrontare con i nostri amici israeliani la preparazione per un ritorno al confronto politico e diplomatico". Ma, ha aggiunto, occorre "individuare immediatamente un percorso politico per evitare che gli attuali scontri si ripetano e si allarghino nella regione". E questo non può che portare "inevitabilmente alla soluzione a 2 Stati".