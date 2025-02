Spari da guardia giurata. Morto il rapinatore. Dieci i colpi esplosi

ROMANon ce l’ha fatta il 24enne ricoverato giovedi sera all’ospedale dopo essere stato ferito alla testa dai colpi di pistola esplosi da una guardia giurata. Il vigilante fuori servizio aveva sorpreso il giovane e altri malviventi mentre stavano rubando in un’abitazione a Roma. Dieci i colpi sparati. E ora il vigilante è indagato per omicidio. I fatti sono successi, intorno alle 19, in un condominio di via Cassia, quadrante nord della Capitale. Secondo una prima ricostruzione, quattro malviventi stavano mettendo a segno un colpo nell’appartamento al primo piano della palazzina, in cui vive una donna sola e che in quel momento era in casa legata e immobilizzata. La banda, entrata dal balcone, ha iniziato a smurare la cassaforte. I rumori hanno però insospettito i condomini e Antonio Micarelli, guardia giurata. A quel punto due ladri sono scappati dal balcone e gli altri dalle scale. Il vigilante ha tentato di fermarli e ha sparato più volte ai ladri che, durante la fuga, avrebbero tentato – ha raccontato lui – di investirlo. Un proiettile ha colpito alla testa Antonio Ciurciumel. Il giovane è morto ieri all’ospedale. Al vaglio dei militari dell’Arma le telecamere di videosorveglianza. È stata sequestrata la pistola del vigilante.