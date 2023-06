Spari, botte e coltellate Se la violenza entra in aula

"Mamma che male!". Nel video, risalente a ottobre, Maria Cristina Finatti, docente di Scienze all’Its “Viola Marchesini“ di Rovigo, si copre la testa con la mano. È stata appena colpita da un proiettile di gomma sparato da un suo studente durante la lezione, dall’altro lato della classe un compagno riprende la scena da pubblicare sui social. In classe mormorii e grasse risate.

A maggio, Donatella Appratto, docente dell’Istituto Comprensivo Statale Salvo D’Acquisto di Napoli, durante la ricreazione viene invece raggiunta da un pugno all’occhio sinistro. A sferrarlo un 13enne. È andata peggio a Elisabetta Condò, insegnante al liceo scientifico Alessandrini di Abbiategrasso, nel milanese, accoltellata il 29 maggio scorso da un 16enne mentre era in corso un lavoro di gruppo. Per lei un danno permanente a un’arteria e, a oggi, ancora 6-7 mesi di riabilitazione.

Che si tratti di “bulli“ in cerca di consenso sul web o di ragazzi problematici, aumentano i casi di violenza subita da professori nel servizio delle proprie funzioni. Circa uno a settimana dall’inizio dell’anno scolastico alla chiusura delle scuole. Numeri che segnano un’escalation di questi episodi rispetto al passato.

Dall’inizio del 2023 uno studente su cinque – secondo un’indagine realizzata da Skuola.net su un campione di 1800 ragazzi – afferma di aver assistito a uno scontro frontale tra un suo compagno e un professore mentre si trovavano in classe. Episodi che, in un caso su tre, sono sistematici e non isolati. Nel 70% dei casi si tratta di un’aggressione verbale, nel 18% fisica mentre nel 12% dei casi sono presenti entrambe le componenti.

Tra i casi segnalati quest’anno figura anche l’aggressione di una docente del liceo scientifico “G.B. Grassi“ di Latina finita all’ospedale. Il caso risale allo scorso settembre quando la donna è stata centrata all’addome e allo sterno da uno studente spinto da un compagno, finendo in barella all’ospedale. Tornata a scuola, la prof avrebbe scoperto che non si trattava di un incidente, ma di una sfida tra studenti che consiste nel far cadere un insegnante, filmarla e postare il video sui social network. Se nel 40% dei casi – secondo i dati di Skuola.net – durante le aggressioni agli insegnanti qualcuno si è occupato di riprendere la scena, oltre l’80% dei ragazzi che hanno assistito a episodi di violenza in classe racconta di sfide create allo scopo di essere filmate.

Giulia Prosperetti