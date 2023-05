Spari al camper, giallo in Corsica Turista italiana ferita all’addome

"Tentato omicidio": è l’ipotesi di reato sulla quale la procura di Bastia ha deciso di aprire un’inchiesta dopo il ferimento a colpi d’arma da fuoco di una turista italiana che si trovava in un camper, parcheggiato in una zona isolata, insieme al marito. Una vicenda avvolta dal mistero, con le autorità – sia francesi che italiane – che non fanno trapelare neppure il nome della vittima. La coppia, che era alla fine di una vacanza di 4 giorni a Corte, nell’Alta Corsica, è appassionata di "campeggio libero" e aveva deciso di sostare per la notte in un parcheggio e non in un camping organizzato per tende, roulotte e camper. "Verso le 22 – ha ricostruito il procuratore – diversi colpi hanno raggiunto il loro mezzo, uno ha colpito e ferito la donna all’addome". La 58enne è stata operata per tutta la notte. La gendarmeria dà la caccia agli aggressori.