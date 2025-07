Roma, spari contro un palazzo: colpita una ragazza affacciata al balcone

Roma, 28 luglio 2025 – Scene da far west nella notte a Roma, teatro di due sparatorie. La prima ad Acilia, intorno alle due: da un’auto in corsa sono stati esplosi più colpi contro un palazzo di via Giuseppe Beduschi. Una ragazza, che era affacciata al balcone, è stata colpita da un proiettile al ginocchio. Ha 19 anni, è egiziana, e aveva raggiunto il padre, che lavora stabilmente in Italia, per le vacanze. Trasportata in ospedale dal 118, non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri di Acilia e Ostia.

Sempre ad Acilia intorno a mezzanotte una bomba carta aveva danneggiato un locale di via Cesare Maccari.

Più tardi invece è stata segnalata una seconda sparatoria in via Libero Leonardi. Sul posto i militari della stazione Appia e del Nucleo radiomobile che hanno trovato sangue e bossoli. Secondo il racconto di testimoni, dopo gli spari, un uomo è stato soccorso e caricato in auto da altri due.

I carabinieri hanno poi saputo che al policlinico Casilino era giunto un uomo straniero con una ferita da colpi di arma da fuoco, non grave. Sul posto anche gli specialisti della sezione rilievi tecnico scientifici di via In Selci. Indagano i carabinieri della compagnia Casilina.